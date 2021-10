Thi thể 3 người dân Quảng Ngãi trôi dạt sang vùng biển Quảng Nam

Dân trí Thi thể 3 người dân bị nước lũ cuốn trôi tại cửa biển Sa Cần (tỉnh Quảng Ngãi) vào 3 ngày trước được tìm thấy ở vùng biển tỉnh Quảng Nam vào sáng nay, 26/10. Trong số này có 2 người chỉ mới 15 tuổi.

UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin và cho biết, thi thể 3 nạn nhân bị lũ cuốn ở địa bàn huyện này đã trôi dạt đến bờ biển xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào khoảng 4h sáng nay, 26/10.

Thi thể 3 người dân tỉnh Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi vào 3 ngày trước được phát hiện dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam (Ảnh: H.H).

Lúc đầu, người dân phát thi thể cháu N.T.N. (sinh năm 2007) nên trình báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thi thể cháu B.Đ.S. (SN 2007) và N.T. (SN 1996) dạt vào bờ cách đó khoảng 300 m.

Trước đó, sáng 24/10, ba thanh thiếu niên (đều trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) sử dụng thuyền thúng ra cửa biển Sa Cần để neo buộc tàu thuyền. Lúc này lũ lớn đổ về khiến thuyền thúng lật úp, cuốn trôi 3 nạn nhân ra biển.

Cũng trong sáng nay, 3 thi thể khác bị lũ cuốn được tìm thấy tại Quảng Nam.

Cụ thể, thi thể anh Nguyễn Thanh D. (36 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) được tìm thấy tại cầu Ông Hiền (thuộc xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh). Tối 23/10, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Thanh D. đi qua khu vực ngã tư Kỳ Lý gặp đoạn nước bị ngập nên gọi điện về nhà nhờ người ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đến nơi, người thân chỉ thấy còn thấy chiếc xe máy của nạn nhân nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể anh Nguyễn Thanh D. vào chiều ngày 25/10. Đến sáng 26/10 mới tìm thấy thi thể.

Cũng trong sáng nay 26/10, lực lượng chức năng xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn D. (SN 1977, trú xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) bị mất tích do mưa lũ từ 2 ngày trước.

Trước đó, khoảng 3h sáng 24/10, do mưa lũ quá lớn, anh D. bị nước lũ cuốn trôi đến tận xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại sông Bàn Thạch (đoạn qua phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), người dân phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Đình Đ. (58 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Ông Nguyễn Đình Đ. được xác định bị nước cuốn trôi trong lúc mưa lũ và mất tích từ ngày 24/10 nay mới tìm thấy nạn nhân.

Tính từ ngày 17/10, tại Quảng Ngãi đã có 10 người chết, mất tích do thiên tai.

Quốc Triều - Công Bính