Miền Bắc tiếp thêm không khí lạnh, rét buốt gia tăng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 21/12, nền nhiệt vào sáng sớm và đêm ở miền Bắc tiếp tục giảm sâu khi có thêm không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất dao động 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C; riêng khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Mức nhiệt trên phổ biến về đêm và sáng sớm, còn ban ngày miền Bắc duy trì mức nhiệt cao nhất 16-19 độ C. Do đó, cảm giác rét buốt sẽ giảm về trưa và chiều, khi trời hửng nắng. Tại Hà Nội, mức nhiệt chênh lệch giữa ngày và đêm có thể lên tới 8-10 độ C.

Với các đợt không khí lạnh tăng cường liên tục, vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối những ngày tới. Một số nơi khả năng ghi nhận mức 0 độ C, đặc biệt ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Fansipan (Lào Cai)...

Biểu đồ dự báo nhiệt độ tại Hà Nội theo các khung giờ ngày 21/12, theo số liệu của trang dự báo Accuweather (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12. Thời tiết chủ đạo là rét sâu về đêm vào sáng sớm, ban ngày ấm hơn. Người dân cần chú ý mang theo trang phục giữ ấm khi di chuyển trong những thời điểm nhiệt độ giảm thấp.

Đáng lưu ý, hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng 15-30mm. Một số nơi mưa lớn trên 60mm. Đến đêm, vùng mưa dông tiếp diễn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Sau đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khả năng bước vào đợt mưa lớn kéo dài liên tục trong ngày 22-24/12.

Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh tăng cường khiến rét buốt kéo dài đến dịp lễ Giáng sinh (Ảnh: Hữu Nghị).

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Trường Sa, cơ quan khí tượng cho biết hình thái này sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trong những giờ tới. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 3-5m, biển động.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.