Miền Bắc rét đậm đến hết Giáng sinh

Sáng 19/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến nhiều nơi vùng núi Bắc Bộ. Lúc 6h sáng, nhiệt độ quan trắc ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,5 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 7,4 độ C...

Những giờ tới, hình thái này tiếp tục tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, rồi mở rộng xuống Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Ngày và đêm nay, miền Bắc chìm sâu trong giá rét với mức nhiệt thấp nhất ở trung du và đồng bằng là 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, khu vực núi cao dưới 3 độ C. Do đặc điểm của không khí lạnh lần này là lệch đông, khu vực xuất hiện mưa nhỏ khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), nhận định khoảng ngày 21/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc.

Do đó, tình trạng rét đậm, rét hại sẽ duy trì đến sau dịp lễ Giáng sinh (ngày 24-25/12). Thời điểm cuối tháng, thời tiết miền Bắc mới ấm dần lên.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới, theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Chuyên gia cảnh báo trong những ngày tới, vùng núi nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng băng giá do nền nhiệt có thể xuống tới 0 độ C. Ông Tuấn cho rằng khả năng xuất hiện mưa tuyết là 50%, phụ thuộc chủ yếu vào độ ẩm trong không khí.

Thời điểm có nguy cơ cao nhất xảy ra các hiện tượng cực đoan trên là cuối tuần này (ngày 23-24/12), khi miền Bắc ở trạng thái mưa và nền nhiệt giảm mạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất chỉ ở ngưỡng 10 độ C.

Ông Tuấn khuyến cáo người dân khu vực vùng núi cần che chắn kỹ chuồng trại cho gia súc, gia cầm, tránh tác động bởi gió mạnh. Đồng thời, có biện pháp bảo vệ cho cây trồng trước nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Dịp lễ Giáng sinh năm nay, miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại (Ảnh: Hữu Nghị).

Chiều và đêm nay (ngày 19/12), không khí lạnh tăng cường cũng gây mưa cho khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 20/12, mưa dông lan rộng ra khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa rất to và dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết sau đợt rét đậm, rét hại này, trong 3 tháng đầu năm 2024, hoạt động của không khí lạnh khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh cường độ mạnh, đặc biệt trong tháng 1-2/2024 gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, cũng như tình trạng băng giá, sương muối ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thời kỳ đông xuân, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm.