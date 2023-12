Miền Bắc rét tăng cường, Hà Nội 12 độ C

Ngày 19/12, một đợt không khí lạnh được tăng cường xuống miền Bắc gây ra trạng thái mưa nhỏ rải rác cho khu vực và kéo nền nhiệt xuống thấp hơn so với một ngày trước.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết không khí lạnh tăng cường lần này có tính chất khô, nên gây cảm giác rét buốt.

"Tại đồng bằng và trung du, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, khu vực núi cao dưới 3 độ C, những ngày tới có thể xuống dưới 0 độ C. Nhiệt độ giảm thấp kèm theo phát xạ nhiệt mạnh gây nguy cơ rất cao xuất hiện băng giá cho vùng núi cao", ông Tuấn nói.

Về khả năng xuất hiện mưa tuyết, chuyên gia cho rằng phụ thuộc vào độ ẩm trong không khí.

Tình trạng rét đậm, rét hại duy trì dài ngày ở miền Bắc khi khu vực liên tục đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng lưu ý, chuyên gia nhận định khoảng ngày 21/12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục được tăng cường xuống nước ta. Do đó, đợt rét ở miền Bắc có thể kéo dài đến hết tuần này, qua dịp lễ Giáng sinh (24-25/12), sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên.

Ông Tuấn dự báo thời điểm rét nhất đợt này là cuối tuần, khoảng ngày 23-24/12.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chuyên gia khuyến cáo người dân không sử dụng than để sưởi ấm trong phòng kín bởi việc này có thể gây nguy hiểm.

Đồng thời, người dân vùng núi cao cần có biện pháp che chắn chuồng trại cho gia súc, gia cầm, cũng như bảo vệ cây trồng để giảm thiệt hại do băng giá, gió mạnh có thể gây ra.

Tại miền Trung, mưa lớn xuất hiện trong hôm nay (ngày 19/12), tập trung ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có thể lan rộng sang Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Đồng thời, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái rét buốt về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

Chuyên gia lưu ý không khí lạnh sẽ gây gió mạnh trên toàn bộ khu vực Biển Đông. Tại vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong khi đó, bắc Biển Đông có thể ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 5-7m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 5-7m.

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, cơ quan khí tượng cho biết hình thái này duy trì sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9 khi nằm trên vùng biển đảo Palawan (Philippines).

Sau khi đi vào Biển Đông ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần do gặp không khí lạnh.