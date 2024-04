Miền Bắc thu hẹp diện nắng nóng, mưa dông về đêm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 20/4, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại Tây Bắc Bộ, các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm chỉ ở mức 35-40%.

Cùng ngày, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm nhiệt nhẹ so với một ngày trước. Nền nhiệt cao nhất 32-35 độ C, độ ẩm ở mức trung bình 50-55% nên thời tiết không quá khó chịu.

Cơ quan khí tượng cảnh báo một số nơi ở Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào kèm dông về chiều tối và đêm. Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chưa được cải thiện. Khu vực vẫn duy trì nắng nóng 35-37 độ C và tình trạng này có thể kéo dài đến hết tháng 4.

Nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều địa phương Trung Bộ do vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng kèm theo hiệu ứng gió phơn (Ảnh: Hoàng Lam).

Dự báo thời tiết ngày 20/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng vùng đồng bằng 35-36 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng phía bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.