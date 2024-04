Nắng nóng đạt đỉnh nhiều nơi, sắp lan rộng khắp miền Bắc

Ngày 14/4, nhiều nơi ở khu vực Tây Bắc ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên đến 36-39 độ C vào lúc 13h. Riêng Yên Châu (Sơn La) đã quan trắc được mức nhiệt 41,3 độ C, cao nhất cả nước hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 15/4, nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong khi đó, những nơi khác ở miền Bắc bao gồm Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ chưa nắng nóng trở lại. Nền nhiệt tăng lên ngưỡng 33 độ C, nhưng thời tiết có nắng nhẹ nên vẫn tương đối dễ chịu.

Ngày 16/4, nắng nóng gay gắt nhiều khả năng xuất hiện trên diện rộng ở Tây Bắc Bộ, một số nơi có thể trên 39 độ C. Tại Đông Bắc Bộ, khu vực duy trì oi nóng trong 3 ngày đầu tuần, sau đó tăng nhiệt mạnh lên ngưỡng nắng nóng trên 35 độ C từ khoảng ngày 18/4 (tức dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch).

Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh Tây Bắc Bộ trong ngày 15/4, sau đó dần mở rộng ra khắp miền Bắc từ giữa tuần tới (Ảnh: Hữu Nghị).

Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo tuần tới vẫn là nắng nóng. Nền nhiệt tại Nam Bộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, duy trì mức cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo dài ngày, cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến ngày 10/5, mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu. Khu vực tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại các khu vực trên, chuyên gia lo ngại tình trạng khô hạn, thiếu nước nguy cơ cao kéo dài, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Trong khi đó, miền Bắc vẫn đang trong thời điểm giao mùa nên người dân cần lưu ý thêm các hiện tượng nguy hiểm như dông, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Bản đồ dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước từ ngày 11/4 đến ngày 10/5 cho thấy Nam Bộ vẫn ghi nhận nền nhiệt cao trong một tháng tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 15/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, riêng Tây Bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, miền Đông có nơi trên 38 độ C.