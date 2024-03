Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Ngày 17/3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Đông Bắc Bộ vẫn chìm trong mưa phùn, sương mù. Mưa có xu hướng giảm, không nặng hạt và kéo dài như một ngày trước nhưng thời tiết duy trì tình trạng âm u, nồm ẩm.

Tại Hà Nội, độ ẩm trong hôm nay vẫn xấp xỉ 95%. Khoảng cách về nhiệt độ giữa ngày và đêm được thu hẹp, dao động trong ngưỡng 21-26 độ C.

Trong khi đó, nền nhiệt tại các tỉnh Tây Bắc duy trì ngưỡng oi nóng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Thời tiết khu vực tạnh ráo, hửng nắng về trưa và chiều.

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm 18/3, một đợt không khí lạnh tràn về có thể gây mưa rào rải rác cho miền Bắc, đồng thời khiến khu vực giảm nhiệt. Lúc này, nồm ẩm cũng tạm chấm dứt.

Trang Accuweather dự báo ngày 19/3, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể, xuống ngưỡng 18-20 độ C. Không khí lạnh tràn về cũng giúp thời tiết cải thiện, khu vực khả năng rơi vào trạng thái rét khô khoảng 3 ngày.

Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể từ ngày 19/3 (thứ ba) khi đón không khí lạnh (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 17/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng 35-37 độ C.