Miền Bắc tiếp tục kiểu thời tiết "khó chịu" mưa dầm kèm nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, miền Bắc duy trì mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Thời tiết chỉ cải thiện hơn so với một ngày trước kể từ đầu giờ chiều, khi mưa tạm chấm dứt.

Dù vậy, nền nhiệt và độ ẩm trong không khí vẫn ở ngưỡng cao, tình trạng nồm ẩm chưa được cải thiện. Chỉ riêng khu vực Tây Bắc được dự báo có nắng, mức nhiệt cao nhất 29 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo vào nửa cuối tháng 3, miền Bắc có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Giai đoạn này, rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở miền núi.

Trong khi đó, nắng nóng nhiều khả năng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây thuộc Bắc Trung Bộ, gần nhất vào ngày 16/3. Sau đó, hiện tượng này tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4.

Tại Nam Bộ, nắng nóng duy trì và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Tình trạng khô hạn ở miền Nam còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng 4.

Mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo xuất hiện muộn. Riêng vào tháng 6, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nên có thể gây nhiều ngày mưa cho khu vực.

Đáng lưu ý, từ tháng 7 đến tháng 9, Biển Đông khả năng xuất hiện 4-6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn ảnh hưởng đến đất liền.

Miền Bắc còn xuất hiện nhiều ngày mưa phùn, sương mù vào nửa cuối tháng 3 (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 15/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía bắc 25-28 độ C, phía nam có nơi trên 28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng Đông Nam Bộ 35-36 độ C.