Miền Bắc nơi mưa dầm, nơi nắng nóng

Ngày 16/3, các địa phương Đông Bắc Bộ bước vào ngày thứ 4 của đợt nồm ẩm. Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tiếp tục xuất hiện vào sáng sớm, giảm về trưa và chiều. Thời tiết tương tự một ngày trước.

Tình trạng nồm ẩm cũng có xu hướng giảm nhẹ, nhưng độ ẩm ở miền Bắc vẫn rất cao, trên 90%. Tại Hà Nội, tình trạng ô nhiễm không khí tái diễn nghiêm trọng, khu vực bị bao phủ trong lớp mù đặc quánh kết hợp giữa bụi bẩn và sương mù.

Tình trạng trên khả năng duy trì hết ngày 18/3, sau đó khu vực đón đợt không khí lạnh mới gây giảm nhiệt ngắn ngày.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Tây Bắc Bộ tăng nhiệt nhanh trong hôm nay. Mức cao nhất phổ biến 28-31 độ C, riêng một số tỉnh Tây Bắc có thể lên đến 31-34 độ C. Nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ ở một số nơi, khi mức nhiệt trên 34 độ C.

Lớp sương mù đặc quánh kèm theo bụi bẩn bao phủ không gian xung quanh cầu Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), chiều 15/3 (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự báo thời tiết ngày 16/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi nắng nóng trên 34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía bắc 25-28 độ C, phía nam có nơi trên 28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng Đông Nam Bộ nắng nóng 35-36 độ C.