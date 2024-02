Miền Bắc đón không khí lạnh sau kỳ nghỉ Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), miền Bắc duy trì nắng ấm và sương mù nhẹ. Trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Ngày và đêm 15/2, khu vực xuất hiện mưa rải rác do đón không khí lạnh tăng cường yếu. Đồng thời, nhiệt độ giảm nhẹ xuống mức thấp nhất 16-18 độ C, trời rét về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời lạnh.

Trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc duy trì nền nhiệt cao vào ban ngày, ít nguy cơ xuất hiện rét đậm, rét hại.

Trong khi đó, ảnh hưởng của triều cường kết hợp với gió mạnh, sóng lớn, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng vào sáng sớm và buổi chiều. Hiện tượng này làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực.

Dự báo nhiệt độ trong 10 ngày tới tại Hà Nội (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán) tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng Tây Bắc 13-15 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 19-22 độ C, phía nam 23-25 độ C; cao nhất phía bắc 27-30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng miền đông có nơi trên 35 độ C.