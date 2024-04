Miền Bắc đón không khí lạnh cuối mùa

Ngày 8/4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm khoảng 2 độ C so với một ngày trước, duy trì trong ngưỡng 22-27 độ C. Tình trạng mưa nhỏ tiếp diễn, tập trung ở Đông Bắc Bộ. Riêng một số nơi ở Tây Bắc vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 độ C.

Từ tối và đêm 8/4, một đợt không khí lạnh mới được bổ sung khiến thời tiết miền Bắc diễn biến xấu. Do cường độ yếu và lệch đông, không khí lạnh có thể gây mưa rào kèm dông cho nhiều nơi, đặc biệt tại vùng núi và trung du.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận phổ biến 22-27 độ C, trời âm u và có mưa liên tục các ngày 8-10/4. Thời tiết chuyển mát, se lạnh về đêm. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối của thời kỳ đông xuân, sau đó khu vực trở lại thời tiết oi nóng của mùa hè.

Biểu đồ nhiệt độ cao nhất tại một số địa phương trong 5 ngày tới, cho thấy các khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận mức giảm nhiệt vào đầu tuần (Biểu đồ: Mẫn Nhi).

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời gian tới, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn năm 2023. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao tập trung trong thời kỳ: 8-13/4, 22-28/4 và 7-11/5.

Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Do đó, các địa phương cần cập nhật kịp thời thông tin dự báo để có biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt trong thời gian tới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dự báo thời tiết ngày 8/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa, mưa nhỏ; ngày mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa, mưa nhỏ; ngày mưa rào rải rác, riêng khu Tây Bắc đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa nhỏ, ngày mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, sáng sớm sương mù nhẹ, chiều có mưa rào rải rác. Phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía bắc 27-30 độ C, phía nam 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.