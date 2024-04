Miền Bắc dịu mát, sắp đón thêm không khí lạnh

Ngày 5/4, nền nhiệt tại Đông Bắc Bộ giảm nhanh so với một ngày trước, duy trì mức cao nhất 30 độ C, không oi nóng. Mưa dông cũng xuất hiện chủ yếu về đêm và sáng sớm, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu kèm hội tụ gió trên cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 6/4, kiểu thời tiết mát mẻ duy trì ở nhiều nơi tại miền Bắc. Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ trong ngưỡng 24-30 độ C. Mưa nhỏ và sương mù có thể tái diễn vào sáng sớm, ban ngày mưa vài nơi.

Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc và khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục hứng chịu nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 33-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Đợt nóng này nhiều khả năng kéo dài hết ngày 8/4.

Trang Accuweather dự báo từ ngày 9/4, nền nhiệt tại miền Bắc tiếp tục giảm, trời có thể chuyển lạnh. Nắng nóng ở Tây Bắc lúc này cũng tạm chấm dứt. Đây nhiều khả năng là đợt không khí lạnh cuối cùng trong thời kỳ đông xuân 2023-2024.

Hà Nội chuyển mát hai ngày cuối tuần, sau đó tiếp tục giảm nhiệt vào đầu tuần tới khi không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 6/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa nhỏ và sương mù sáng sớm, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm mưa nhỏ, sương mù rải rác; sau mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, Tây Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa nhỏ, sương mù rải rác, sau mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía nam ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía bắc 30-33 độ C, phía nam 34-37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía nam 32-34 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.