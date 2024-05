Miền Bắc bắt đầu mưa lớn, cảnh báo Hà Nội ngập lụt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, lúc 17h chiều 15/5, mây đối lưu gây mưa hoạt động trên khu vực quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai.

Các vùng mây đối lưu này sau đó có xu hướng mở rộng ảnh hưởng sang phía đông và đông bắc.

Chiều tối và đêm nay (15/5), nhiều quận huyện khác của Hà Nội như Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng cũng xuất hiện mưa rào và có thể có dông. Vùng mưa dông còn có khả năng lan sang quận, huyện khác, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 16/5, mưa dông duy trì, miền Bắc giảm nhiệt nhẹ, chuyển mát. Tổng lượng mưa trong 24 giờ ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa phổ biến 40-70mm. Một số nơi mưa rất lớn trên 120mm.

Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa dông xuất hiện với lượng nhỏ hơn, dao động 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Tình trạng ngập lụt tại Hà Nội có thể tái diễn khi mưa dông trở lại từ chiều tối 15/5, kéo dài hết ngày 16/5 (Ảnh minh họa: Minh Quang).

Từ chiều tối 15/5 đến đêm 16/5, mưa rào và dông cũng gia tăng tại Tây Nguyên, Nam Bộ. Vũ lượng ở các khu vực này phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm. Lúc này, nắng nóng chấm dứt ở hai khu vực trên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị. Mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 16/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc mưa dông rải rác, cục bộ mưa rất to. Đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.