Miền Bắc hửng nắng ít ngày rồi tiếp tục mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm 13/5, mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi ở miền Bắc. Khu vực kết thúc đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp.

Ngày 14/5, miền Bắc hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ lên mức cao nhất 30-32 độ C. Thời tiết vẫn tương đối dễ chịu, có gió nhẹ và không quá nóng bức. Trạng thái này nhiều khả năng duy trì trong hai ngày tới, trước khi khu vực tiếp tục hứng mưa lớn kể từ đêm 15/5.

Những ngày tới, thời tiết miền Bắc có sự đan xen liên tục của các đợt mưa ngắn ngày, nguy cơ đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, nắng nóng mới có thể trở lại.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội trong tuần này cho thấy khu vực tái diễn tình trạng mưa dông từ đêm 15/5 đến ngày 16/5 (Ảnh: NCHMF).

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần nắng nóng từ khoảng nửa cuối tháng 5. Lúc này, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực này.

Đáng lưu ý, từ nay đến ngày 10/6, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung Bộ còn tiếp diễn, đặc biệt tại các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Trên Biển Đông, cơ quan khí tượng dự báo khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới tập trung vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Dự báo thời tiết ngày 14/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm và sáng mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.