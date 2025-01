Lý do chậm giải quyết vụ vợ chồng bị oan sai đòi bồi thường hơn 22 tỷ đồng

Ngày 9/1, Sở Tư pháp Đắk Nông xác nhận, đơn vị vừa có văn bản trả lời các cơ quan báo chí về quá trình xử lý vụ án oan sai của vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thưởng (63 tuổi) yêu cầu Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tuy Đức bồi thường.

Theo Sở Tư pháp Đắk Nông, việc yêu cầu bồi thường từ năm 2020 đến nay chưa được giải quyết xong.

Ông Nguyễn Văn Võ từng bị kết án oan 2 năm tù và miệt mài nhiều năm ròng đòi bồi thường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lý do việc bồi thường cho vợ chồng ông Võ chưa giải quyết dứt điểm, Sở Tư pháp Đắk Nông cho rằng, ban đầu vợ chồng ông Võ yêu cầu TAND huyện Tuy Đức bồi thường số tiền hơn 107 tỷ đồng thiệt hại về tài sản, sức khỏe, danh dự và uy tín.

Các yêu cầu này đòi hỏi TAND huyện Tuy Đức phải xác minh và đánh giá kỹ lưỡng tài liệu, chứng cứ.

Cũng theo Sở Tư pháp Đắk Nông, trong khi ông Võ và bà Thưởng yêu cầu trưng cầu giám định sức khỏe và định giá tài sản thì TAND huyện Tuy Đức không đồng ý thực hiện ngay từ đầu, dẫn đến việc khiếu nại qua nhiều cấp nên thời gian bị kéo dài.

"Trong quá trình giải quyết bồi thường, ông Võ và bà Thưởng đã nhiều lần thay đổi yêu cầu bồi thường. Cụ thể, lần đầu yêu cầu bồi thường hơn 107 tỷ đồng, sau đó sửa đổi yêu cầu bồi thường hơn 53 tỷ đồng đã làm tăng thời gian thu thập chứng cứ, xác minh, đánh giá thiệt hại trong hồ sơ yêu cầu bồi thường", báo cáo của Sở Tư pháp Đắk Nông nêu rõ.

Ngoài ra, khi thương lượng bồi thường không thành, vợ chồng ông Võ khởi kiện ra tòa làm phát sinh các thủ tục mới và kéo dài thời gian xử lý vụ việc.

Sở Tư pháp đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết yêu cầu bồi thường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Vợ chồng ông Võ tại buổi xin lỗi công khai do TAND huyện Tuy Đức tổ chức (Ảnh: Dương Phong).

Năm 2018, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Võ 2 năm tù giam và bà Thưởng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1/2019, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức đình chỉ điều tra vụ án hình sự do không tìm được bằng chứng phạm tội, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với vợ chồng ông Võ.

Tháng 3/2020, vợ chồng ông Võ có đơn yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự với số tiền hơn 107 tỷ đồng. Quá trình xác minh thiệt hại, thương lượng bồi thường, các bên không thống nhất với nhau nên vợ chồng ông Võ khởi kiện đòi bồi thường.

Năm 2023, vợ chồng ông Võ khởi kiện TAND huyện Tuy Đức yêu cầu bồi thường 28,6 tỷ đồng. Sau đó, vợ chồng ông Võ thay đổi và rút một phần yêu cầu khởi kiện, đòi bồi thường hơn 22,5 tỷ đồng.

Tháng 11/2024, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử, tuyên buộc TAND huyện Tuy Đức phải bồi thường cho ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng hơn 312 triệu đồng.

Nhận bản án, vợ chồng ông Thưởng đã kháng cáo do không đồng ý mức bồi thường và cơ quan tòa án đang thực hiện trình tự thủ tục tố tụng dân sự để xét xử phúc thẩm theo quy định.