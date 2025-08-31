3 Đại tướng, 5 Thượng tướng được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất

Chiều 31/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Huân chương Quân công tặng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Huân chương Quân công hạng Nhất được trao tặng Đại tướng Phan Văn Giang; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam cùng được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Huân chương Quân công hạng Nhì được trao tặng Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Phan Văn Giang (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Theo Bộ Quốc phòng đây là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng đơn vị, đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chiến lược sâu sắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao,...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận công lao, thành tích đối với cá nhân; đồng thời là sự ghi nhận những cống hiến xuất sắc, trách nhiệm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trong suốt chặng đường vẻ vang đã qua.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; là một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, son sắt lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng,...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian qua, toàn quân thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định.

Trong nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng, quốc phòng, an ninh đối ngoại được tăng cường, vị thế, uy tín của đất nước được nâng cao...

Song các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt, tác động rất lớn đến tình hình đất nước và nhiệm vụ của Quân đội.

Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, không quản gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã luôn đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, động viên, đồng cam cộng khổ trong suốt quá trình công tác.

"Dù bất kỳ ở cương vị nào, từ người chiến sĩ đến cán bộ cấp cao của Đảng và quân đội chúng tôi đều luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội, của nhân dân lên trên hết”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.