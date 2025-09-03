Kéo dài Triển lãm 80 năm Độc lập đến 15/9, Thủ tướng lưu ý nhiều vấn đề

Nội dung này được đề cập trong Công điện số 155 của Thủ tướng vừa được ban hành, về việc kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Theo Thủ tướng, từ ngày 28/8, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (Triển lãm) được tổ chức tại Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Trong triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, các đơn vị đã trưng bày những mẫu drone với công năng vượt trội (Ảnh: Thanh Bình).

Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế, mà đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện tại Triển lãm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động triển lãm và sự kiện liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân liên quan tham quan Triển lãm.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý giảm tối đa các chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, trang thiết bị, vật liệu, nhân công và các chi phí liên quan khác; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách Trung ương hỗ trợ đối với việc kéo dài thời gian Triển lãm, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng hợp, gửi Bộ Tài chính trước ngày 04/9/2025; trường hợp cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan để thống nhất về việc này.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng và lãnh đạo các tỉnh thành chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện cần thiết, bố trí nhân sự, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, vận hành không gian trưng bày của đơn vị mình trong thời gian tổ chức triển lãm.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần chủ động rà soát kỹ, cân đối, bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động liên quan trong thời gian kéo dài triển lãm theo quy định.

Trường hợp cần thiết phải hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ nhu cầu kinh phí cần bổ sung cho từng nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, tổng hợp, báo cáo và đề xuất, kiến nghị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 4/9 để gửi Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/9.

Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội bảo đảm các điều kiện tốt nhất về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, y tế cho nhân dân, khách tham quan và cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ của Triển lãm.