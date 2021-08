Long An: Người lao động về quê được miễn phí xét nghiệm, cách ly

Dân trí Sáng 6/8, Long An đã điều 10 xe khách đến TPHCM đón 171 người dân về quê theo nguyện vọng.

171 công nhân Long An gặp khó khăn ở TPHCM đã được đưa về quê theo nguyện vọng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết 171 công dân địa phương từ TPHCM về trong sáng nay đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong thời gian cách ly, công dân được hỗ trợ phí xét nghiệm và các chi phí khác.

Trước khi lên xe, các công dân phải trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời hạn 72 giờ và có tên trong danh sách đã đăng ký với Hội đồng hương tại TPHCM.

Trong thời gian cách ly, công dân chỉ phải đóng 80.000 nghìn đồng/tiền ăn/ngày, ai khó khăn sẽ được miễn. Trước khi lên xe, toàn bộ công nhân đã trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

171 công dân Long An sẽ được cách ly tập trung 7 ngày tại Thủ Thừa.

Theo dự kiến, 171 công nhân được UBND tỉnh đưa về quê sáng nay sẽ thực hiện cách ly tập trung 7 ngày. Khi về đến khu cách ly, họ khai báo y tế, tiếp tục test nhanh vào ngày cách ly thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 theo quy định. Hết hạn cách ly, nếu có kết quả âm tính sẽ tiếp tục về nhà cách ly 7 ngày.

Xe máy của người dân cũng được đưa về để người dân sử dụng sau thời gian cách ly.

Trước đó, Long An đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Hội đồng hương Long An tại TPHCM, tạo điều kiện hỗ trợ công dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở thành phố về quê.

UBND tỉnh Long An đã giao các sở, ngành chuyên môn, phối hợp tổ chức đoàn công tác để đón người dân của tỉnh Long An về địa phương.

Hiện công dân Long An đang ở TPHCM gặp khó khăn có thể liên hệ ông Đặng Ngọc Tảo - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An (điện thoại: 0908 279 172), hoặc Hội đồng hương Long An, đại diện ông Vũ Thắng (điện thoại: 0934 666 695).

