Liên tiếp phát hiện "đạo chích" trộm tài sản của khách đi máy bay

Cụ thể, chiều 20/2, Trung tâm An ninh hàng không (ANHK) Nội Bài - Hà Nội phối hợp với trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất xử lý một hành khách tên là Nguyễn V. T. (sinh năm 1976) ở Mỹ Bằng - Yên Sơn - Tuyên Quang là hành khách bay trên chuyến bay VJ127 chặng bay Hà Nội - TPHCM.

Khách Nguyễn V. T. có hành vi lấy một điện thoại của hành khách Đặng Đình Đích bay trên chuyến bay VN1605 chặng bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Camera giám sát được lắp ở khắp nơi trong cảng hàng không, sân bay, vì vậy nhiều hành vi trộm cắp đã không trót lọt (Ảnh minh họa: NIA).

Ngay trong chiều cùng ngày, Đội An ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM tiếp nhận thông tin, hình ảnh camera từ Trực ban an ninh sân bay Nội Bài về việc một hành khách có hành vi lấy điện thoại của hành khách khác tại khu vực an ninh soi chiếu hành lý xách tay sân bay.

Đội An ninh cơ động phối hợp cùng đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam triển khai ra khu vực ga quốc nội đến để xác minh và mời hành khách Nguyễn V. T., đi trên chuyến bay VJ127 về văn phòng Đội để làm rõ.

Qua làm việc và tường trình, ông Nguyễn V. T. thừa nhận có lấy một chiếc điện thoại Oppo màu đen, đỏ, kiểu máy CPH1923, đã qua sử dụng tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay sân bay Nội Bài - không phải là tài sản của ông, nhưng không bàn giao lại cho lực lượng chức năng tại sân bay mà cầm vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Cơ quan ANHK tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Cảng vụ Hàng không miền Nam tiếp tục xử lý.

Cũng là hành vi "cầm nhầm" tài sản của người khác, chiều 16/2, Trung tâm ANHK Nội Bài lập biên bản sự việc và bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài hành khách Trần P. C. (sinh năm 1988) thường trú tại Khối 2A, Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Khách này có vé đi chuyến bay VN168, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội, đã có hành vi cầm một ví nam của khách khác để quên tại quầy làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bên trong có 3.760.000 đồng và giấy tờ mang tên Nguyễn Quang Hiếu.

Được biết, hành vi trộm cắp trong cảng hàng không, sân bay có thể bị phạt tới 8,5 triệu đồng. Trong cảng hàng không, sân bay dày đặc camera giám sát, vì vậy các "đạo chích" sẽ khó lòng thực hiện được trót lọt các phi vụ trộm cắp tài sản.