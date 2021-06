Lễ phong hàm, kết nạp Đảng tại chốt chống dịch

Dân trí Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến tận chốt chống dịch Covid-19 trao quyết định thăng hàm cho 4 cán bộ và kết nạp Đảng cho một chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Năm 2021, có 714 cán bộ, chiến sĩ đến hạn được Giám đốc Công an tỉnh An Giang ký quyết định thăng hàm. Trong số này có 4 cán bộ đang phục vụ tại các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới An Giang.

Chiều 10/6, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt số 10 và 11 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; đồng thời trao quyết định thăng hàm cho 4 cán bộ và kết nạp Đảng cho một chiến sĩ đang phục vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt số 10 và 11 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Ảnh: Tiến Tầm).

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, ông đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đang phục vụ ở tuyến đầu chống dịch. Để công tác phòng, chống dịch, ngăn người nhập cảnh trái phép luôn được đảm bảo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến các tổ, chốt trao quyết định thăng hàm, kết nạp Đảng cho cán bộ, chiến sĩ.

Lễ kết nạp Đảng của Trung sĩ Bùi Phước Nhân (Ảnh: Tiến Tầm).

Đại úy Ngô Xuân Tín, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh An Giang vừa nhận quyết định thăng quân hàm, chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động khi được Ban Giám đốc đến tận chốt trao quyết định. Đây cũng là niềm động viên to lớn đối với tôi trong suốt thời gian phấn đấu công tác trong ngành công an" .

Trung sĩ Bùi Phước Nhân - chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự vừa được kết nạp Đảng, cho biết: "Với sự quan tâm đặc biệt này, tôi xin hứa sẽ luôn là một Đảng viên ưu tú, có trách nhiệm trong công việc cũng như trong đời sống để không phụ lòng Ban Giám đốc đã lên tới tận chốt để trao quyết định cho tôi".

Hiện nay, miền Nam bước vào mùa mưa nên công tác phòng, chống dịch và ngăn người nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới An Giang càng khó khăn hơn (Ảnh: Tiến Tầm).

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang được tăng cường tại các tổ, chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới cùng với lực lượng Biên phòng.

Khi mùa mưa đến, công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép càng khó khăn hơn với lực lượng tuyến đầu chống dịch ở biên giới An Giang.

Nguyễn Hành - Hòa Trang