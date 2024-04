Lễ diễu hành "mãn nhãn" của lực lượng Cảnh sát cơ động

Sáng 14/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm lực lượng Cảnh sát cơ động. Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành của 25 khối đại diện cho từng đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, các khối cơ quan, trung tâm huấn luyện, trung đoàn các vùng miền...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động.

Được thành lập từ ngày 15/4/1974, trải qua 50 năm phấn đấu, đến nay, lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động) trên xe chỉ huy mở màn duyệt đội ngũ. Chiếc VinFast VF8 lần đầu tiên được lựa chọn tham gia đội hình diễu hành.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cho biết lực lượng CSCĐ ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go, ác liệt.

Lực lượng CSCĐ đã cùng với quân, dân cả nước và lực lượng công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu góp phần đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Những "bông hồng thép'" của lực lượng Cảnh sát cơ động diễu hành qua lễ đài.

Vượt qua những rào cản về giới tính, những nữ cảnh sát cơ động luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, an toàn xã hội.

Trong ảnh là Trung đoàn Không quân. Trung đoàn Không quân thành lập tháng 10/2021, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai...

Trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, lực lượng CSCĐ đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt…

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.

Trung đoàn Kỵ binh cũng trình diễn với bộ trang phục mới.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động tham gia diễu hành, biểu diễn... tại buổi lễ.