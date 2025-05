Ngày rời trại thấm đẫm tình người của thanh niên từng lạc lối vì tình yêu

Sáng 1/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (đóng tại thành phố Vinh, Nghệ An) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 41 phạm nhân thi hành án tại đây.

Sau buổi lễ, cán bộ của trại làm thủ tục hồ sơ, cấp kinh phí đi lại, tiền ăn đi đường theo quy định cho các phạm nhân vừa được đặc xá.

Rẽ qua đám đông phạm nhân đang ngồi chờ gọi tên, Trung tá Bùi Quang Vinh, Phó phân trại quản lý phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An vỗ vai một thanh niên, hỏi: "D., có ai đón chưa?".

Anh L.V.D. được cán bộ trại giam giải quyết thủ tục, cấp kinh phí đi đường để về nhà sau khi nhận quyết định đặc xá (Ảnh: Hoàng Lam).

L.V.D. (SN 2003, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bẽn lẽn: "Thưa cán bộ, chưa ạ. Con không báo với ai, để dành bất ngờ cho gia đình". Dù đã được đặc xá nhưng D. vẫn xưng "con" với cán bộ trại giam như thường ngày.

Quãng đường từ thành phố Vinh về nhà của D. hơn 300km. Để kịp cho thanh niên này về nhà sớm trong ngày, cán bộ ưu tiên giải quyết hồ sơ sớm cho D..

Ngoài giấy tờ tùy thân, tiền ăn và tiền đi đường theo quy định, D. còn được nhận giấy chứng chỉ hoàn thành lớp đào tạo nghề.

"Trong thời gian thi hành án, tôi được học nghề. Với chứng chỉ đào tạo nghề hàn này, đi xin việc sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn", D. tâm sự.

D. sinh ra ở một bản làng biên giới giáp nước bạn Lào. Học hết lớp 12, thanh niên này rời quê đi làm công nhân. Trong thời gian này, D. quen biết, có tình cảm với H.T.C. (SN 2008, trú huyện Kỳ Sơn). Đầu năm 2024, C. sinh con nên D. đón hai mẹ con về nhà mình sinh sống.

Tháng 2/2024, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, L.V.D. đến công an đầu thú. Cậu bàng hoàng, sửng sốt và đau đớn khi kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án cho thấy đứa trẻ "vợ" sinh ra không phải con của mình.

Anh D. được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề, cơ hội tìm công việc có thu nhập tốt hơn trong tương lai của thanh niên này rộng mở hơn (Ảnh: Hoàng Lam).

Phiên tòa sau đó đã tuyên phạt L.V.D. 36 tháng tù giam về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của D. cũng chấm dứt thời điểm đó.

Bản án của pháp luật, bản án tình yêu sai lầm khiến chàng trai lâm vào bi quan, buông xuôi. Chính cán bộ quản giáo đã tâm tình, động viên, khích lệ D. cố gắng trong cải tạo, bởi cậu còn trẻ, cơ hội làm lại cuộc đời còn nhiều.

Với nỗ lực và quyết tâm của D., cùng sự quan tâm, động viên của Ban giám thị trại tạm giam, cán bộ quản giáo và gia đình, phạm nhân này được đặc xá, ra tù trước thời hạn 22 tháng.

Với D. đây không chỉ là sự khoan hồng của Đảng, nhà nước, mà còn là động lực để thanh niên này vững tin làm lại cuộc đời, dẫu con đường phía trước còn lắm chông gai.

D. (áo đen) bước lên ô tô của trại giam để ra bến xe về nhà (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi D. và một nam phạm nhân vừa được đặc xá khác cùng quê làm xong thủ tục, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An quyết định cử cán bộ chở cả 2 đến bến xe để kịp về nhà.

Chào cán bộ, chào những người bạn tù cũ, D. cùng số hành lý ít ỏi rời khu vực chờ để ra ô tô. Anh N.V.H. (phạm nhân vừa đặc xá, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) vội đuổi theo, nhét vào tay D. toàn bộ số tiền đi đường vừa được nhận.

Thấy D. tần ngần, anh H. bảo: "Cầm lấy, đừng ngại, anh ở gần, có người nhà đón. Về cố gắng nhé, anh em mình có dịp sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải ở nơi này".

Hai người đàn ông từng mặc áo tù, trong ngày đầu tiên cởi bỏ tấm áo phạm nhân đã xiết chặt tay nhau. Lời hứa quyết tâm sống tốt, sống xứng đáng với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, vào sự kỳ vọng và tin tưởng của cán bộ quản giáo và gia đình của họ lúc này không cần phải nói ra bằng lời...