Lãnh đạo Bình Dương sẽ tháo gỡ vướng mắc liên quan các dự án bất động sản

Ngày 21/7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra kỳ họp thứ 11. Tại đây, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đã trả lời những vấn đề liên quan đến các dự án bất động sản mà cử tri phản ánh.

Theo ông Minh, các khu dân cư đô thị liên quan đến khiếu nại tập trung đông người là vấn đề nhiều lần đại biểu đã chất vấn tại các kỳ họp.

Hiện, những vấn đề bất cập nổi lên tại các dự án khu dân cư cũ có liên quan đến vấn đề tranh chấp dân sự giữa người bán và người mua. Pháp lý người bán đưa ra chưa đầy đủ nên không ra được sổ đất, không xây dựng được...

UBND tỉnh Bình Dương thu hồi dự án Thế Kỷ 21 (tháng 1/2016) đồng thời giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với TP Thủ Dầu Một xây dựng công viên Phú Cường nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai (Ảnh: Phạm Diện).

Các dự án mới sau này được cơ quan chức năng quản lý từ khâu cấp phép, thẩm định cấp phép, xây dựng, quyền bán cho người dân được thuận lợi. Về những dự án cũ tồn đọng bất cập khá dài, mất nhiều thời gian xử lý.

Thời gian qua, thanh tra tỉnh Bình Dương đã thanh tra 3 dự án gồm: Dự án Khu nhà ở Suối Giữa tại TP Thủ Dầu Một do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư (tên cũ là Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp); dự án chung cư Roxana Plaza tại TP Thuận An do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ Thương mại đầu tư BĐS Tường Phong làm chủ đầu tư; dự án khu dân cư Thế Kỷ 21 tại TP Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu.

Hiện, dự án Thế Kỷ 21 đã bị thu hồi, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với TP Thủ Dầu Một xây dựng công viên Phú Cường (tháng 1/2016).

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (Ảnh: C.L.).

Trong đó, dự án Roxana Plaza ở TP Thuận An được chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tiếp tục xây dựng, đảm bảo quyền lợi cho chủ đầu tư và người dân. Những dự án khác sẽ tiếp tục xử lý nhưng mất thời gian, đòi hỏi một quy trình pháp lý.

Với những dự án gặp khó khăn vướng mắc, tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ theo hướng nhà đầu tư triển khai được dự án.

Với những dự án không còn cách tháo gỡ, tỉnh buộc phải thu hồi lại bằng những quyết định cụ thể nhưng phải thận trọng. Đến giai đoạn cụ thể thì phải thực hiện, một số dự án phải thu hồi lại.

Ông Minh nêu rõ, một số dự án người dân và doanh nghiệp bán cho nhau (bán sang tay qua nhiều người) rất phức tạp. Hiện một số dự án không đủ điều kiện bán.

Dự án Đông Bình Dương gần 20 năm triển khai vẫn đang được UBND tỉnh Bình Dương tháo gỡ vướng mắc rất tốt về đất đai, xây dựng... (Ảnh: C.T.).

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho hay Sở xây dựng sẽ theo dõi kiểm tra và xử phạt người bán và nhà phân phối theo quy định, nếu có sai phạm. Đồng thời, khuyến khích thỏa thuận dân sự giữa người bán và người mua vì Nhà nước không thể đứng ra giải quyết.

Tỉnh tạo điều kiện hết sức để gỡ được những dự án này. Trường hợp dự án vướng thủ tục pháp lý mà không thể gỡ thì thu hồi.

Một số dự án khác tỉnh tập trung thanh tra để có hướng xử lý, kể cả chuyển qua cơ quan điều tra.