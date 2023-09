Kiến nghị tăng thêm 3.600 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 9/9, Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đã thị sát, kiểm tra thực tế và làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Tại buổi làm việc, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kiến nghị gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc tăng mức đầu tư dự án này do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.

Trong đó, dự án thành phần một tăng hơn 1.195 tỷ đồng; dự án thành phần hai tăng gần 1.490 tỷ đồng; dự án thành phần ba tăng hơn 989 tỷ đồng.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau hai tháng khởi công, tốc độ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Đồng Nai còn chậm. Nếu mặt bằng không được sớm bàn giao đủ sẽ ảnh hưởng rất lớn việc thi công, dự án khó đáp ứng được tiến độ đã đề ra.

Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Ủy ban kinh tế Quốc hội ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Đến kiểm tra khu tái định cư Long Đức, địa điểm xây dựng còn ngổn ngang, ông Vũ Hồng Thanh yêu cầu tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư để người dân có địa điểm dọn về ở khi bàn giao mặt bằng cũ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, thời gian qua Đồng Nai đã huy động cán bộ sở ngành và các địa phương khác đi "biệt phái" hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TPHCM... Ngoài ra Đồng Nai cũng thành lập riêng một Ban bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ cho các dự án.

Ông Đức thông tin thêm, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khi các khu tái định cư chưa hoàn thành, Đồng Nai có tờ trình xin Chính phủ bố trí hơn 1.800 hộ dân thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Tỉnh cũng có chính sách tạm cư cho người dân bị thu hồi đất để phục vụ các dự án. Với chính sách này, tỉnh sẽ hỗ trợ người dân tạm cư trong 5 tháng, trong đó tiền thuê nhà mỗi hộ là 3 triệu đồng/tháng. Qua 5 tháng, vẫn chưa có khu tái định cư sẽ tiếp tục gia hạn tạm cư.

Ông Đức cam kết với đoàn giám sát Ủy ban kinh tế Quốc hội: "Nhiều dự án Đồng Nai xuất phát hơi chậm nhưng giai đoạn tăng tốc và về đích lại nhanh và sẽ về đích đúng tiến độ".

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khởi công ngày 18/6, dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, tùy đoạn tuyến, được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng.

Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và khai thác từ năm 2026.

Trong đó, dự án thành phần một do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16km; dự án thành phần hai do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, dài 18,2km; và thành phần ba do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư, dài 19,5km.