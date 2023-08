Vì sao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giải phóng mặt bằng quá chậm?

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo về tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Mặc dù đã khởi công hơn 2 tháng, nhưng các gói thầu thuộc dự án thành phần 2 cao tốc này vẫn chưa thể thi công do tỉnh Đồng Nai chưa bàn giao xong mặt bằng.

Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng rất chậm, chỉ đạt khoảng 6%, không đáp ứng được tiến độ thi công trên công trường.

Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cho biết nguyên nhân cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai thi công chậm do đến nay tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được 5,64 ha mặt bằng trên tổng số gần 290 ha. Việc giải phóng mặt bằng chậm khiến các nhà thầu thi công chưa thể thi công các hạng mục công trình thuộc dự án.

Các hạng mục cụ thể cũng chưa thể triển khai như xử lý đất yếu, nút giao, các cầu vượt ngang, cống hộp khẩu độ lớn… Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ và không đáp ứng điều kiện giải ngân nguồn vốn.

Chia sẻ về nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng chậm, ông Nguyễn Hồng Quế, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban Quản lý), cho biết đơn vị mới thành lập, nhiều vấn đề phải xin ý kiến, không thể tự quyết.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng khó khăn do thiếu nhân lực kiểm kê, chưa có giá đất cụ thể để bồi thường và chưa bố trí được khu tái định cư.

Ông Quế giải thích thêm, tháng 2 đầu năm đơn vị được giao làm chủ đầu tư hai tiểu dự án giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi đó cơ quan mới bắt tay thực hiện những việc giải phóng mặt bằng như đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất...

Mặc dù cho chỉ định đơn vị đo đạc nhưng theo quy định mất rất nhiều thời gian cho thủ tục như lập dự án, phương án thiết kế thi công, đo đạc bản đồ cho toàn tuyến của hai dự án thành phần trên.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai có quy mô di dời dân cũng lớn chỉ sau dự án sân bay Long Thành. Vì vậy, hồ sơ kỹ thuật cũng rất phức tạp. Có hộ mất hết đất, có hộ mất một phần diện tích… Hiện Ban Quản lý đã chọn hai đơn vị tư vấn để định giá đất. Đây là khâu quan trọng vì không có giá đất thì không thể phê duyệt và không thể giải ngân được.

Ông Nguyễn Hồng Quế cho biết theo quy hoạch, để bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 sẽ có 4 khu tái định cư được xây dựng bao gồm 2 khu tái định cư tại TP Biên Hòa và 2 khu tái định cư tại huyện Long Thành. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ có 1 khu tái định cư xã Long Đức (huyện Long Thành) mới khởi công.

Việc khởi công, xây dựng chậm các khu tái định cư đã làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không thể bố trí tái định cư cho người dân để thực hiện thu hồi diện tích đất ở trong khu vực dự án.

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác tái định cư cho người dân, Ban Quản lý đã tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Chính phủ cho phép sử dụng 1.824 lô đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để bố trí tái định cư cho người có đất bị thu hồi thuộc dự án đoạn qua TP Biên Hòa.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công vào ngày 18/6 và được chia thành 3 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16km, tổng mức đầu tư 6.012 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư dài 18,2km, tổng mức đầu tư 6.852 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư dài 19,5km, tổng mức đầu tư 4.693 tỷ đồng.