Kiểm tra hàng loạt quán karaoke ở Bình Dương, nhiều cơ sở vi phạm

Ngày 11/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến 18h ngày 10/9, lực lượng đã kiểm tra 128 cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, massage. Qua công tác kiểm tra, nhà chức trách đã đình chỉ 8 cơ sở, lập biên bản xử phạt hành chính 70 điểm với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Lực lượng công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Bình Dương (Ảnh: A.X.).

Cụ thể, Công an thị xã Tân Uyên kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy, quy định về đảm bảo an ninh trật tự ở 22 cơ sở karaoke trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã xử lý 14 cơ sở vi phạm, mời 6 chủ cơ sở về trụ sở làm việc, đình chỉ 1 cơ sở. Tổng số tiền cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt là hơn 230 triệu đồng.

Tại TP Thủ Dầu Một, công an kiểm tra 22 cơ sở karaoke, xử phạt 13 quán vi phạm số tiền hơn 280 triệu đồng, tạm đình chỉ 3 cơ sở chưa đảm bảo quy định về an toàn PCCC.

Công an Bình Dương đang tổng kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn (Ảnh: A.X.).

Trong khi đó, ở TP Thuận An - địa bàn vừa xảy ra vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, công an kiểm tra 8 cơ sở, tạm đình chỉ 3 quán không đảm an toàn PCCC.

Ngoài kiểm tra, xử phạt, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã tuyên truyền vận động các chủ cơ sở nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm pháp luật.

Trước đó, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương đồng loạt ra quân tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy.

Công an tỉnh Bình Dương làm việc với chủ một cơ sở karaoke (Ảnh: A.X.).

Giám đốc công an tỉnh yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương khẩn trương ra quân kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là quán bar, karaoke, cà phê nhạc, nhà hàng ăn uống.

Lực lượng chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm.