Kiểm lâm bị "khóa" đường vào vườn quốc gia?

Kiểm lâm gặp khó khi vào... Vườn Quốc gia

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết đơn vị vừa phát văn bản gửi Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng khi vận hành tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua vùng lõi của Vườn.

Cụ thể từ tháng 4/2022, cao tốc La Sơn - Túy Loan dài hơn 77km vắt ngang vùng lõi Vườn Quốc gia Bạch Mã nối tỉnh Thừa Thiên Huế với TP Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư đã được vận hành chính thức. Tuy nhiên, từ lúc cao tốc vận hành, các đường dẫn vào rừng để kiểm lâm đi công vụ đã bị bít kín.

Do phải đảm bảo an toàn trên cao tốc nên hệ thống rào chắn đã được dựng lên xuyên suốt và khóa nhiều lối vào vườn quốc gia Bạch Mã. Bên cạnh đó, do xe máy không được lưu thông trên cao tốc nên kiểm lâm viên không thể đi kiểm tra từ điểm này qua điểm khác.

Các rào chắn cao tốc La Sơn - Túy Loan đã "khóa" các lối vào Vườn Quốc gia của kiểm lâm viên (Ảnh: Đại Dương).

Ngoài ra, tuyến đường công vụ của kiểm lâm trong Vườn Quốc gia Bạch Mã sau thời gian được trưng dụng làm đường thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan bị hư hỏng nhiều điểm, đến nay vẫn chưa được sửa chữa, hoàn trả.

Qua ghi nhận thực tế, các vị trí trên đường công vụ này như ngầm tràn, cống thoát nước đang bị hư hỏng nặng. Khi vào mùa mưa tới, việc qua lại ở các ngầm tràn này rất nguy hiểm, nếu lũ nguồn về sẽ chia cắt lối đi của kiểm lâm viên của Vườn Quốc gia.

Ngầm tràn, cống thoát nước trên đường công vụ bị hư hỏng chưa được sửa chữa do sau thời gian trưng dụng để thi công cao tốc, đến nay Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh vẫn chưa hoàn trả.

Ông Lê Quốc Khánh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hương Lộc (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay đơn vị với quân số chục người có nhiệm vụ bảo vệ 4 tiểu khu trên diện tích hơn 4.000 ha rừng. Do Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh chậm sửa chữa, hoàn trả tuyến đường công vụ khiến việc tuần tra bảo vệ rừng cấm giữa hai trạm kiểm lâm Hương Lộc và Khe Mỏ Rang (thuộc huyện Nam Đông) trong tình trạng ách tắc.

Thống kê từ Vườn Quốc gia Bạch Mã, riêng đoạn đường công vụ từ trạm kiểm lâm Hương Lộc đến Khe Mỏ Rang đã xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở, gây nguy cơ sạt lở nặng vào mùa mưa lũ.

Đề nghị "đặc biệt" từ Vườn Quốc gia

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết trong văn bản gửi Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị đề nghị ban này hoàn trả, sửa chữa đường công vụ tuần rừng Bạch Mã sớm.

Đồng thời, xem xét bố trí tạm thời 3 lối mở vào 2 trạm kiểm lâm Hương Lộc và Khe Mỏ Rang, cùng chốt công vụ Trạm kiểm lâm cơ động của Vườn. Việc tạo 3 lối mở này nhằm giúp cho kiểm lâm viên thực thi nhiệm vụ thuận lợi. Phía Vườn Quốc gia sẽ cam kết chịu trách nhiệm bố trí rào chắn ba-ri-e để kiểm soát người, xe ra vào ranh giới thuộc quản lý của đơn vị.

Việc không thể vào được vùng rừng để phòng chống lâm tặc khiến Vườn Quốc gia Bạch Mã phải phát văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh bố trí 3 lối mở vào 3 trạm kiểm lâm.

Bên cạnh đó, ông Linh kiến nghị thêm về việc cho phép nhân viên 3 trạm kiểm lâm nói trên được sử dụng xe máy lưu thông ở tuyến cao tốc để vào rừng làm nhiệm vụ. Vườn sẽ chịu trách nhiệm đăng ký danh sách, ký cam kết đối với cán bộ công tác ở các trạm kiểm lâm, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị quản lý giao thông trong việc giám sát, đảm bảo an toàn trên tuyến.

Trước đề nghị này, phía Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho hay: Đối với việc hoàn trả, sửa chữa đường công vụ tuần rừng Bạch Mã, đơn vị đã trình phương án lên Bộ Giao thông Vận tải chờ phê duyệt để đầu tư xử lý, kiên cố hóa chống sạt trượt nhiều điểm xung yếu; kinh phí thực hiện khoảng 6 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Đường công vụ tuần rừng Bạch Mã đang được lên phương án sửa chữa (Ảnh: Đại Dương).

Riêng việc cho kiểm lâm viên thuộc 3 trạm kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã đi xe máy, mở lối vào rừng trên cao tốc, do tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đã bàn giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, nên đề xuất của Vườn Quốc gia Bạch Mã cần gửi đến cơ quan này để được xem xét, xử lý.