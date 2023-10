Không khí lạnh áp sát miền Bắc, bão số 5 đổi hướng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng 20/10, bão số 5 di chuyển trên vùng biển phía đông bắc khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ. Lúc 4h, vùng gần tâm bão duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Ngày và đêm nay, hình thái trên chuyển hướng từ bắc đông bắc đi chếch xuống theo tây nam với vận tốc 5-10km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng 21/10, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía nam của vịnh Bắc Bộ và tan dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong sáng nay (20/10), vùng ven biển Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7, một số nơi ở ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Cùng với đó, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ.

Trên biển, tương tác của bão số 5 với không khí lạnh khiến khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Sáng 20/10, bão số 5 bắt đầu dịch chuyển hướng đi vòng xuống tây nam do gặp không khí lạnh (Ảnh: NCHMF).

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết rạng sáng 20/10, bộ phận không khí lạnh đã tiến đến gần vùng biên giới phía bắc nước ta.

Những giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Một số nơi ở ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có thể ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm nay (20/10), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh kèm mưa dông với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi chuyển rét với mức nhiệt 18-21 độ C.

Những ngày tiếp theo, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, nền nhiệt tiếp tục giảm xuống mức thấp 19-22 độ C ở đồng bằng. Khu vực chuyển rét về đêm và sáng sớm. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi rét sâu dưới 14 độ C.