Miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa dông do bão số 5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 19/10, bão số 5 di chuyển trên vùng biển phía tây nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng bắc tây bắc với vận tốc 10km/h và có khả năng mạnh thêm. Thời điểm tâm bão nằm trên vịnh Bắc Bộ tối 19/10, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, hình thái trên đổi hướng đi chếch xuống theo tây nam với vận tốc 5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Ảnh hưởng của bão, gần sáng 20/10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Đồng thời, mưa lớn bắt đầu giảm dần ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và dịch chuyển ra vùng ven biển, phía nam đồng bằng, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Mưa kéo dài từ đêm nay (19/10) đến hết ngày 21/10. Dù vậy, chuyên gia cho biết trọng tâm mưa khả năng tập trung ở khu vực ven biển. Do đó, sâu bên trong đất liền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể ghi nhận mưa dông nhưng lượng không quá lớn, cục bộ có nơi mưa trên 100mm.

Sau khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ tối 19/10, bão số 5 khả năng chuyển hướng đi ngược lại xuống phía nam và suy yếu (Ảnh: VNDMS).

Cùng lúc, cơ quan khí tượng cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống và khả năng tác động đến thời tiết miền Bắc từ ngày 20/10. Khu vực duy trì trạng thái nắng ráo, nền nhiệt cao trong hôm nay, sau đó chuyển mưa và giảm nhiệt mạnh.

Ngày 20/10, người dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ có thể cảm nhận cái lạnh rõ rệt kéo dài cả ngày khi nhiệt độ giảm xuống mức 20-26 độ C. Tại vùng núi, nhiều nơi chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 18-21 độ C.

Cùng với đó, mưa dông xuất hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 có thể khiến cảm giác lạnh gia tăng.

Cuối tuần này (ngày 21-22/10), khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm xuống ngưỡng 19-22 độ C, rét về đêm và sáng sớm. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Người dân Hà Nội sẽ có cảm giác lạnh kéo dài các ngày 20-22/10 do không khí lạnh gây giảm nhiệt và hoàn lưu bão gây mưa dông (Ảnh: Thành Đông).

Trên biển, trong hôm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng cao 2-4m, sau tăng lên 3-5m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.