Không được "thông chốt", sản phụ ở Long An bị lưu thai trên đường về quê

Dân trí Trên đường về quê khi Long An nới lỏng giãn cách, sản phụ K.H bị đau bụng dữ dội, chảy nhiều máu... ngay tại chốt kiểm dịch. Khi không được "thông chốt" Long An về Đồng Tháp, chị K.H đã bị thai lưu.

21 thai phụ gần đến ngày sinh nở được huyện Tân Thạnh hỗ trợ về quê những ngày qua.

Sáng 3/10, trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) cho biết: "Tổng có 21 thai phụ gần đến ngày sinh được huyện hỗ trợ về quê những ngày qua. Trong đó, một sản phụ đã sinh nở thành công, một sản phụ bị lưu thai (thai chết lưu khi còn trong bụng mẹ - PV) tại Trung tâm y tế huyện".

Thông tin cụ thể thêm về trường hợp sản phụ bị lưu thai, lãnh đạo huyện Tân Thạnh cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 30/9. Sản phụ là P.T.K.H (quê Đồng Tháp). Hiện, sức khỏe của sản phụ đã ổn định.

Những ngày qua, hơn 3.000 người đã được huyện Tân Thạnh hỗ trợ ăn, nghỉ, cách ly, xét nghiệm... trước khi về quê theo nguyện vọng.

"Sản phụ bị đau bụng dữ dội, ra nhiều máu ngay tại chốt kiểm dịch. Lực lượng y tế huyện đã hỗ trợ đưa sản phụ qua tỉnh Đồng Tháp để cấp cứu nhưng không được qua chốt nên đã đưa sản phụ trở lại Trung tâm y tế huyện. Do phải đợi quá lâu, nên khi về tới Trung tâm y tế, kiểm tra lại thì sản phụ đã bị lưu thai", đại diện UBND Tân Thạnh thông tin thêm.

Được biết, sản phụ K.H là công nhân công ty may ở địa bàn tỉnh Long An. Nhiều tháng nay, sản phụ bị mất việc do dịch Covid-19 nên khi Long An nới lỏng giãn cách, sản phụ cùng chồng chạy xe máy về quê. Và trên đường về quê thì sản phụ gặp sự cố đau lòng.

