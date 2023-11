Khởi tố 6 thanh niên đua xe, đăng video lên TikTok ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 1/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh niên đua xe, đăng video lên TikTok về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm việc với 6 thanh niên đua xe (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok của Nguyễn Thành Tâm (21 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) đăng tải nhiều hình ảnh, video clip cảnh đua xe tại khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ. Cùng thời điểm, cơ quan công an bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập đua xe tại đường số 2, Khu công nghiệp Cái Mép.

Từ các video clip của Tâm, cơ quan điều tra thị xã Phú Mỹ xác định ngoài Tâm còn có nhiều người khác cũng tham gia tụ tập đua xe, hay cho người khác dùng xe mình đua. Trong đó có Nguyễn Thái Vĩnh Thuận (20 tuổi), Nguyễn Thanh Hậu (17 tuổi), Nguyễn Văn Nam (16 tuổi), Nguyễn Thành Danh (18 tuổi), Nguyễn Thế Đạt (18 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận mình là người quay video clip rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok. Và Tâm cũng chính là người tham gia đua xe.

Qua điều tra ban đầu, Công an thị xã Phú Mỹ xét thấy các đối tượng Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thái Vĩnh Thuận, Nguyễn Thanh Hậu, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Thế Đạt rủ nhau tụ tập đua xe rú ga, bốc đầu, hô hào trên tuyến đường số 2 thuộc khu công nghiệp Cái Mép gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty và công nhân trong công ty hoang mang lo sợ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trong đó, các đối tượng Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Thành Tâm đã điều khiển xe máy trực tiếp tham gia đua xe, bốc đầu, nẹt pô.

Nguyễn Thanh Hậu, Nguyễn Thái Vĩnh Thuận mặc dù không trực tiếp tham gia đua xe, tuy nhiên, các đối tượng đã cung cấp xe để Nguyễn Thế Đạt và Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi đua xe. Mặt khác, Nguyễn Thành Tâm còn sử dụng mạng xã hội TikTok.