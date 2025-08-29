Fica Fica DTiNews DTiNews
Khoảnh khắc lắng đọng, rung lên niềm tự hào của hàng triệu trái tim Việt

Vũ Thịnh Nguyễn Quỳnh Anh Thúy Hường
(Dân trí) - Trong không khí trang nghiêm của 2 buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, người dân cả nước xúc động dõi theo đoàn diễu binh diễu hành. Cựu chiến binh bồi hồi nhớ lại quá khứ, giới trẻ gửi gắm lòng tri ân.

Những khoảnh khắc lắng đọng, rung lên niềm tự hào hàng triệu trái tim Việt trong đêm sơ duyệt diễu binh, diễu hành (Video: Vũ Thịnh - Nguyễn Quỳnh Anh).