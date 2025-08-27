Bánh, nước miễn phí và tấm lòng người Hà Nội trong ngày sơ duyệt diễu binh

Trên các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Thụy Khuê, Lê Duẩn… đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những chiếc bàn bày sẵn bánh mì, nước suối, sữa, quạt giấy để phát miễn phí cho người dân.

Những phần quà nhỏ bé nhưng thiết thực ấy đã trở thành điểm dừng chân ấm áp, tiếp thêm năng lượng cho người đi đường trong lúc chờ đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Anh Duy chuẩn bị hàng chục thùng nước suối để phát cho người dân (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Tại phố Thụy Khuê, gia đình anh Nguyễn Văn Duy chuẩn bị hàng chục thùng nước cùng áo mưa, phát tận tay cho người dân. Ý tưởng này được khởi xướng bởi mẹ anh từ những ngày đầu biết tin về đại lễ A80, với mong muốn "tiếp sức" để mọi người có thể theo dõi diễu binh trong điều kiện thoải mái nhất.

Đây đã là lần thứ ba gia đình duy trì hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này. "Gia đình tôi rất vui khi làm được việc này. Chúng tôi chỉ mong góp phần lan tỏa tình yêu nước, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người Việt", anh Duy bày tỏ.

Chị Trương Hồng Hạnh chuẩn bị nước giải khát để phát cho người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng bằng tấm lòng tự nguyện, trước cửa nhà mình trên phố Lê Duẩn, chị Trương Hồng Hạnh (46 tuổi) xếp ngay ngắn nhiều két nước ngọt, nước lọc để phát miễn phí cho bất kỳ ai đi ngang qua.

Không chỉ có những cá nhân, chính quyền địa phương cũng đồng loạt vào cuộc. Ông Lê Trí Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Ba Đình - cho biết UBND phường đã bố trí tới 29 điểm hỗ trợ dọc các tuyến phố, phát nước uống, bánh ngọt, sữa, áo mưa và cả quạt giấy.

"Chúng tôi cũng chuẩn bị ghế ngồi, ưu tiên phục vụ người cao tuổi và trẻ nhỏ. Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa của các nhà tài trợ, mạnh thường quân, kết hợp cùng ngân sách thành phố và phường", ông Dũng cho hay.

Theo ông, mỗi điểm trực đều có cán bộ công chức, đoàn thể, giáo viên và đoàn viên thanh niên cùng tham gia, nhằm bảo đảm người dân có sự chăm sóc tốt nhất.

Người dân phấn khởi nhận quà là những chai nước miễn phí, tiếp sức từ lực lượng an ninh tại gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Ảnh: Trần Thành Công).

"Đây là cách chúng tôi góp một phần sức lực, hòa chung không khí cả nước, để bà con yên tâm và có sức khỏe khi dự sự kiện lớn của dân tộc", ông Dũng nói thêm.

Tình người đã lan tỏa khắp phố phường

Không khí sẻ chia không chỉ sôi động trong ngày 27/8, mà đã được khởi động từ nhiều ngày trước, khi các buổi hợp luyện diễu binh - diễu hành diễn ra. Trên phố Nguyễn Thái Học, gia đình cầu thủ Duy Mạnh - Văn Quyết đã tổ chức phát kem và nước uống miễn phí cho người dân.

Đông đảo bà con háo hức có mặt, vừa chờ xem hợp luyện, vừa nhận những phần quà tiếp sức mát lành.

Cũng trong buổi tối đó, Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh - cùng chị gái Huyền Mi - vợ cầu thủ Văn Quyết - còn phát hơn 500 chiếc kem, hàng trăm sticker cờ đỏ sao vàng cùng nhiều thùng thạch trái cây cho người dân.

Không chỉ trẻ nhỏ thích thú, mà cả những cặp vợ chồng lớn tuổi cũng nán lại, nhận món quà giản dị nhưng chan chứa tình cảm.

Trên phố Quán Thánh, ngày 21/8, hình ảnh cụ ông Phạm Văn Hải (SN 1959) - chủ một tiệm tạp hóa - mang toàn bộ quạt máy trong nhà ra đặt trước cửa để làm mát cho bà con chờ xem diễu binh đã khiến nhiều người cảm động.

Ông Hải còn phát thêm hơn 100 chiếc quạt giấy, nước uống và khẩu trang cho cả lực lượng an ninh, bộ đội làm nhiệm vụ.

"Thấy mọi người tập trung đông, trời lại nắng, tôi chỉ nghĩ đơn giản mang quạt ra cho đỡ mệt. Người dân ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, rất kiên nhẫn. Tôi giúp được chút gì thì giúp thôi, chẳng có gì to tát cả", ông Hải cười hiền.

Chủ tiệm tạp hóa mang quạt ra vỉa hè làm mát người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên cùng tuyến phố Nguyễn Thái Học, một tiệm tranh nhỏ của anh Nguyễn Văn Luận cũng khiến nhiều người bất ngờ. Thấy bà con ngồi chờ đông trước cửa, anh mở cửa cho mọi người đi nhờ nhà vệ sinh, phát nước uống miễn phí, thậm chí mang cả những khung tranh cũ ra vỉa hè để làm chỗ ngồi tạm.

Thậm chí, có người dân Hà Nội còn dọn dẹp nhà cửa, mời những người xa lạ ngủ để thuận tiện xem diễu binh, diễu hành khiến nhiều người xúc động.

Có thể nói, chính sự chung tay của mỗi gia đình, mỗi cá nhân cùng chính quyền địa phương đã góp phần tạo nên bức tranh đẹp đẽ, rộn ràng và ấm áp trong những ngày cả nước hướng về đại lễ.

Tinh thần sẻ chia, đoàn kết ấy không chỉ tiếp sức cho người dân chờ đợi diễu binh, mà còn làm sống dậy truyền thống sẻ chia - giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam trong mọi thời khắc trọng đại.