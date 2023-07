Khó bay đến Cà Mau vì đường băng yếu, phải kiểm tra sau từng lần hạ cánh

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gửi Bộ GTVT, Bamboo Airways bắt đầu sử dụng dòng máy bay phản lực Embraer E190 khai thác thương mại sân bay Cà Mau từ ngày 29/4.

Tính đến 13/7, hãng đã thực hiện 66 chuyến bay (33 lượt hạ cánh và 33 lượt cất cánh), phục vụ 4.849 hành khách và 9,1 tấn hàng hóa.

Do đường băng ở Cà Mau đã xuống cấp, không chịu được sức tải lớn, hãng đã phải khai thác giảm tải 17%, duy trì hệ số sử dụng ghế dưới 77% để đảm bảo an toàn. Với hệ số như vậy, mỗi chuyến bay cũng đã vượt tải 10% so với sức tải của đường băng.

Máy bay Embraer 190 từ Hà Nội hạ cánh tại sân bay Cà Mau (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Cà Mau).

Sau mỗi chuyến bay vượt tải, sân bay Cà Mau phối hợp với cảng vụ hàng không và Bamboo kiểm tra tình trạng đường băng. Qua nhiều lần kiểm tra, các bên đánh giá tình trạng đường cất hạ cánh tốt, không phát hiện hư hỏng bất thường.

Mỗi năm, sân bay Cà Mau được đón khoảng 43 chuyến bay vượt tải. Theo tính toán của Bamboo, số chuyến bay vượt tải của hãng đến Cà Mau kết thúc vào ngày 25/7.

Trong trường hợp không được khai thác vượt tải, Bamboo ước tính mỗi chuyến bay bằng máy bay E190 chỉ có thể chở 38 hành khách trên tổng số 98 ghế ngồi. Nếu duy trì tần suất 3 chuyến/tuần với tỷ lệ lấp đầy ghế thấp như vậy, hãng sẽ lỗ 3,1 tỷ đồng mỗi tháng.

Để đảm bảo duy trì đường bay Hà Nội - Cà Mau, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội, ACV đã kiến nghị Bộ GTVT cho phép tiếp tục khai thác các chuyến bay bằng máy bay E190 của Bamboo cho đến khi triển khai bảo trì, sửa chữa đường băng.

Trong trường hợp được Bộ GTVT và Cục Hàng không chấp thuận, ACV sẽ chỉ đạo sân bay Cà Mau phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không và hãng bay, giám sát việc khai thác vượt tải của máy bay E190 tại sân bay, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng đường băng để đảm bảo khai thác an toàn.