Khi nào miền Bắc kết thúc mưa rét, ẩm ướt?

Sáng nay (8/2), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), cho biết, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay và ngày mai (9/2) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.

Miền Bắc duy trì mưa rét, ẩm ướt khoảng 10 ngày nữa. (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Từ đêm nay vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết", ông Năng nói.

Theo ông Năng, do các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường nên khu vực miền Bắc sẽ còn duy trì kiểu thời tiết mưa rét, ẩm ướt ít nhất khoảng 10 ngày tới.