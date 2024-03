Khám sức khỏe cho 70 tử tù ở Hòa Bình

Sáng 22/3, Đoàn khảo sát của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Hòa Bình về công tác quản lý người bị kết án tử hình.

Trong thời gian 3 ngày (22-24/3), Đoàn công tác của Bộ Công an khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo y tế đối với người bị kết án tử hình và tổ chức khám sức khỏe cho người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình.

Y, bác sĩ khám bệnh cho các bị án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình).

Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết Trại tạm giam công an tỉnh đang quản lý giam giữ một số lượng lớn người bị kết án tử hình.

Với những giải pháp chỉ đạo căn cơ, quyết liệt, mặc dù số lượng bị án tử hình rất lớn, tăng theo từng năm, trong điều kiện cơ sở vật chất, biên chế cán bộ còn nhiều khó khăn, nhưng công tác quản lý giam giữ đối với bị án tử hình luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, nảy sinh phức tạp.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đề xuất, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên trao đổi, phối hợp với TAND Tối cao, Viện KSND tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thi hành án tử hình để giảm tải cho công tác này.

Công tác dẫn giải bị án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình khám bệnh (Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đề xuất Cục Y tế (Bộ Công an) tham mưu lãnh đạo Bộ trang cấp các thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho can phạm nhân nói chung, người bị kết án tử hình nói riêng đang được giam giữ tại Trại tạm giam công an tỉnh.

Trong ngày, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bệnh viện 198, Bộ Công an tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho hơn 70 người bị kết án tử hình. Các bị án được khám sức khỏe tổng quát như: Siêu âm, điện tim, đo huyết áp, chụp X-quang, xét nghiệm máu; trao đổi, giải đáp thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến một số căn bệnh thường gặp hoặc tư vấn về cách phòng, chống lao, HIV/AIDS, viêm gan B…

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho hay, hoạt động trên thể hiện tính nhân văn, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, giúp các bị án đảm bảo sức khỏe trong thời gian bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.