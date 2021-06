Khách nữ đi máy bay bằng chứng minh thư mua trên mạng

Dân trí Lực lượng an ninh hàng không của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa phát hiện, lập biên bản nữ hành khách 25 tuổi dùng chứng minh thư nhân dân giả đi máy bay từ Hà Nội vào TPHCM.

Một hành khách đi máy bay tại Nội Bài bị lập biên bản vì dùng giấy tờ giả (ảnh minh họa).

Theo Trung tâm An ninh hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hành khách bị phát hiện dùng giấy tờ giả đi máy bay là Vũ Q.H., thường trú tại Thụy Khuê, TP Hà Nội.

Cụ thể, hành khách này sử dụng chứng minh nhân dân giả mua được trên mạng để đi chuyến bay VJ137 từ Hà Nội đi TPHCM.

Tuy nhiên, nữ hành khách này đã không qua được cửa an ninh và bị lập biên bản. Cơ quan an ninh hàng không sau đó đã bàn giao hành khách vi phạm cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một trường hợp nam hành khách tên D.B.V. cũng bị phát hiện dùng giấy phép lái xe giả để làm thủ tục đi chuyến bay BL749 từ Hà Nội đi TPHCM.

Nam hành khách sau đó khai nhận có giấy phép lái xe giả là do nhờ một người làm hộ trước đó với giá 1,5 triệu đồng.

Khách này chưa dùng giấy phép lái xe giả để điều khiển phương tiện lần nào, đến khi đi máy bay thì bị an ninh hàng không phát hiện, lập biên bản và bàn giao vụ việc cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Đại diện Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài cho biết, có những thời điểm ngày nào cũng phát hiện hành khách dùng giấy tờ tùy thân không hợp lệ để đi máy bay. Gần đây, không ít trường hợp hành khách dùng chứng minh thư, giấy phép giả bị phát hiện.

Thậm chí, đã có trường hợp vi phạm và bị xử lý nhưng cố tình chây ỳ không nộp phạt nên đã bị nhà chức trách cấm bay.

Quy định hiện hành nêu rõ, hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên được phép sử dụng nhiều loại giấy tờ để đi máy bay, gồm: Chứng minh nhân dân, chứng minh công an nhân dân, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe ô tô, mô tô của Việt Nam cấp, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam.

Châu Như Quỳnh