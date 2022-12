Kết quả chạy thử tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội

Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của TP Hà Nội (tuyến số 3), đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành 7/8 giai đoạn của quá trình thử nghiệm.

"Sau 7 ngày chạy thử, tính khả dụng của hệ thống Tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đạt 99,65%. Tất cả các thử nghiệm đều đạt. Quá trình chạy thử được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn", cơ quan này cho hay.

Đoàn tàu điện chạy thử, di chuyển qua ngã tư Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Phạm Hùng để về ga S8 ở Đại học Giao thông vận tải (Ảnh: Minh Hoàng).

Trong đó, giai đoạn 1 của quá trình chạy thử bao gồm vận hành hệ thống để đo lường hiệu suất RAMs. Dự án đã vận hành theo hai lịch chạy tàu: Vận hành 4 - 8 đoàn tàu theo lịch chạy tàu ngày trong tuần và cuối tuần, thời gian từ 9h - 19h. Đoàn tàu di chuyển từ Depot, bắt đầu xuất phát từ ga S1 - Nhổn (quận Bắc Từ Liêm) đến ga S8 - Đại học Giao thông vận tải và ngược lại. Thời gian chạy một chiều khoảng 16 phút và thời gian đoàn tàu chạy một vòng (cả chiều đi và về) bao gồm cả quay đầu khoảng 32 phút.

Hàng ngày, dự án sẽ chạy tàu theo 5 bước: Kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống đường ray (Track release), kiểm tra khởi động (Startup Check), đưa tàu lên tuyến chính để sẵn sàng chạy theo biểu đồ chạy tàu (Train Injection to Mainline), chạy tàu liên hoàn (Running in Carousel), đưa tàu trở lại khu vực tập kết tàu (Train Withdrawal from Mainline), hoàn thành đưa tàu về khu vực tập kết và tắt nguồn tàu (Line closing).

Giai đoạn hai với 5 kịch bản kiểm tra các sự cố theo quy trình đã được triển khai trong hai ngày 13-14/12.

Kết quả quá trình đã được Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), Tư vấn PIC và Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống chứng kiến, kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra chạy thử có sự tham gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước, Cục Đường sắt, Sở GTVT Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội, Cục Quản lý xây dựng về chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội,…

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, yêu cầu đặt ra trong hợp đồng ở giai đoạn 7 - Chạy thử hệ thống (Test Run) thì tính khả dụng của hệ thống được yêu cầu phải đạt trên 98%. Trường hợp dưới 98%, việc chạy thử kéo dài tới 6 tuần cho đến khi đạt kết quả.