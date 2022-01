Họp khẩn bàn việc gỡ ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Chiều 25/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp khẩn với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không về phương án phục vụ Tết Nguyên đán.

Đối với tình hình ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất những ngày qua, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nêu loạt câu hỏi: Có hay không tình trạng khách trễ chuyến, chuyến bay chậm, hành khách nằm la liệt tại nhà ga, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất những ngày qua như phương tiện truyền thông thông tin? Nếu có thì giải pháp khắc phục như thế nào? Sắp tới, nếu số chuyến bay tiếp tục tăng, khách bay nhiều hơn thì kế hoạch phục vụ ra sao?

Báo cáo về việc này, ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận có tình trạng ùn ứ tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, tình trạng này không quá căng thẳng và chỉ xảy ra trong khung giờ cao điểm. Đáng chú ý, theo ông Sơn, hiện tượng ùn ứ những ngày qua có nguyên nhân khách quan do thời tiết.

"Trong ngày 23/1, khung giờ cao điểm nhất (từ 11h00-11h59), sân bay khai thác 19 chuyến/giờ, mới đạt 79% so với năng lực khai thác. Tuy nhiên, do tình trạng sương mù tại Nội Bài từ 4h20 đến 9h30, sân bay này không tiếp thu được chuyến bay hạ cánh nên 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đã phải chậm giờ. Do vậy, tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra tại Tân Sơn Nhất", ông Sơn cho hay.

Hành khách xếp hàng dài làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hải Long).

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, nhu cầu hành khách đi lại tăng đột biến những ngày qua không nằm ngoài dự đoán của Cục và các hãng hàng không.

"Hiện chúng tôi đang kiểm soát rất tốt cả slot và tần suất. Khung giờ 7 - 8h sáng là nhiều chuyến bay nhất nhưng không vượt quá khả năng phục vụ của sân bay" - ông Sơn nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã làm việc với Tân Sơn Nhất về phương án phục vụ khách. Có thể khẳng định, tình trạng ùn tắc tại sân bay trong những ngày qua, đặc biệt là ngày 23/1 là do yếu tố bất khả kháng.

"Tại thời điểm 8h30 - 9h30 ngày 24/1, Tân Sơn Nhất chưa khai thác hết 40% công suất" - ông Phương nói và thông tin, trong những ngày tới, lưu lượng khách qua Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng. Từ ngày 25/1, ACV sẽ mở toàn bộ cổng an ninh tại Tân Sơn Nhất để nhanh chóng lưu thoát hành khách, mở thêm 2 cửa lên máy bay nội địa tại ga quốc tế để giảm tải cho nhà ga quốc nội.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải sát sao, giao nhiệm vụ trực tiếp cho các cảng vụ, tổ chức giao ban hàng ngày, liên tục cập nhật thông tin để có những giải pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt.

"Phải kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc cả trong và ngoài nhà ga" - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng GTVT yêu cầu hãng hàng không cần có khuyến cáo người dân về cách thức, quy trình làm thủ tục hàng không, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, thời gian đến sân bay, đặc biệt là những ngày cận Tết để việc đi lại được an toàn, thuận tiện.