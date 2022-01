Vì sao hàng nghìn hành khách phải "chực chờ" ở Tân Sơn Nhất?

Đó là nguyên nhân được ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - lý giải, liên quan tới tình hình khai thác vận tải hàng không nội địa Tết Nguyên đán 2022.

6 ngày có 6.400 chuyến bay

Trong báo cáo vừa gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ngày 24/1, Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn cho biết, giai đoạn từ ngày 17/1 - 22/1, tổng số chuyến bay nội địa đạt 6.400 chuyến đã chở xấp xỉ 800.000 khách.

Theo kế hoạch, giai đoạn từ 23/1 - 16/2, tổng ghế cung ứng 2,85 triệu ghế và 13.400 chuyến bay, so Tết năm trước bằng 107% về số ghế và 109% về chuyến bay.

Hành khách xếp hàng dài chờ chuyến bay ngày Tết tại Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hải Long).

Ngày 21/1, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã tổ chức họp Hội đồng slot và quyết định tăng tham số điều phối và chuyến bay, theo đó tổng tải cung ứng tăng xấp xỉ 13%, đạt 3,2 triệu ghế và 15.300 chuyến bay. Như vậy, với lượng tải cung ứng như trên, nhu cầu vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán cơ bản được đáp ứng.

Về điều hành số lượt cất - hạ cánh, tại sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, mặc dù tham số điều phối chung tăng từ 40 lên 46 chuyến/giờ, tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 24 chuyến/giờ (so Tết năm 2020 là 26 chuyến/giờ).

"Thực tế thực hiện, ngày 23/01, khung giờ cao nhất đạt 19 chuyến/giờ (từ 11h-11h59) đạt 79% so với năng lực khai thác. Tuy nhiên, do thời tiết sương mù tại Nội Bài từ 4h20-9h30 không tiếp thu được chuyến bay hạ cánh, 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đã phải chậm giờ. Ngày 24/1, khung giờ cao nhất đạt 22 chuyến/giờ (từ 7h-7h59) đạt 91% so với năng lực khai thác" - ông Sơn thông tin.

Tại sân bay Nội Bài - Hà Nội, mặc dù tham số điều phối chung tăng từ 25 lên 31chuyến/giờ, tuy nhiên vẫn giữ chỉ số chuyến bay cất cánh nội địa là 17 chuyến/giờ.

Ngày 23/1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến/giờ (từ 13h-13h59) đạt 59% so với năng lực khai thác. Ngày 24/1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến/giờ (từ 6h-6h59) đạt 59% so với năng lực khai thác.

Ùn tắc do khách đến sân bay quá… sớm

Lãnh đạo Cục HKVN cho biết, Bộ GTVT đã ban hành quy định cho phép hành khách đi chuyến bay nội địa không phải thực hiện việc test nhanh tại cảng nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Khu vực tổ chức xét nghiệm tại bên ngoài sảnh đi nội địa Tân Sơn Nhất - TPHCM được chuyển đi, dành không gian này để hành khách xếp hàng. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất.

"Hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh gây tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế. Ngày 23/1 có 25 chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ từ Tân Sơn Nhất do sương mù tại Nội Bài" - ông Đinh Việt Sơn nêu rõ nguyên nhân.

Để giải quyết tình hình trên, Cục HKVN kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm và đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giờ bay đêm.

Cơ quan quản lý hàng không cũng kiến nghị tăng cường công tác truyền thông đến hành khách việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên tàu bay, hành khách không nên đến sân bay quá sớm, chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé.