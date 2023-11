Hơn 70 tài xế ăn nhậu ngày cuối tuần bị xử phạt

Ngày 6/11, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (4-5/11), các đội CSGT thuộc PC08 đã phối hợp Công an TP Thủ Đức kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 618 trường hợp, phát hiện 77 tài xế vi phạm (76 tài xế xe máy, 1 tài xế ô tô) và lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an TP Thủ Đức kiểm tra nồng độ cồn tài xế vào tối cuối tuần vừa qua (Ảnh: Nguyễn An).

Theo PC08, khi phát hiện vi phạm, nhiều tài xế trình bày nhiều lý do như bạn bè lâu ngày gặp lại khó từ chối, vì công việc nên phải uống giao lưu… mong tổ công tác bỏ qua.

Được CSGT tuyên truyền tác hại rượu, bia khi lái xe, các tài xế đều chấp nhận lỗi và ký biên bản chấp hành.

PC08 Công an TPHCM cho biết, từ nay đến hết năm 2023, các Đội CSGT của phòng như Bình Triệu, Hàng Xanh, Rạch Chiếc, Cát Lái sẽ phối hợp với lực lượng CSGT và công an các phường có liên quan của Công an TP Thủ Đức tổ chức chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến đường ở TP Thủ Đức.

Việc kiểm tra nhằm đảm bảo kiểm soát hiệu quả các trường hợp người điều khiển phương tiện mà có nồng độ cồn, chất kích thích tham gia giao thông trên đường. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng tài xế uống rượu, bia đối phó CSGT bằng cách di chuyển giữa các tuyến đường trục chính và tuyến đường nhánh.