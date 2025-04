Hơn 100 quân nhân Việt Nam hỗ trợ cứu nạn động đất ở Myanmar về nước

Đêm 8/4, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc 10 ngày tham gia cứu trợ, khắc phục thảm họa động đất tại Myanmar.

Ngày 28/3, tại Myanmar xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ richter, làm hơn 3.000 người tử vong, gần 4.600 người bị thương và hàng trăm người mất tích. Ngày 30/3, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an lên đường sang Myanmar hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau động đất.

Báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) - cho biết, 2 đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ứng phó, khắc phục thảm họa động đất tại Myanmar, trở về an toàn.

10 ngày tham gia cứu trợ tại Myanmar, đoàn Việt Nam đã phát hiện và đưa ra khỏi đống đổ nát 28 thi thể nạn nhân, cứu sống được 1 người. Bên cạnh công tác cứu nạn, đoàn đã hỗ trợ và bàn giao cho phía Myanmar 40 tấn lương khô và nhiều lều bạt.

Quá trình cứu trợ tại Myanmar, đoàn Việt Nam làm việc trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao, nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát đã phân hủy nên ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các quân nhân.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn có 6 cảnh khuyển tham gia, trong đó 2 chú chó nghiệp vụ của Bộ Công an, 4 chú chó của Bộ Quốc phòng đều trở về an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những "chiến binh cảnh khuyển" được chào đón tại sân bay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về nước.

Các chiến sĩ của đoàn cứu hộ, cứu nạn mang theo hành trang đơn giản trở về nước, lên xe về đơn vị sau 10 ngày tác chiến ở Myanmar.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Tổng chỉ huy các lực lượng QĐND Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar - gặp lại cháu gái sau 10 ngày làm việc tại Myanmar.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu trợ động đất tại Myanmar.

Tại Sân bay Nội Bài, Bộ Công an đã tổ chức lễ đón đoàn công tác tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Myanmar về nước. Những người lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Dự lễ đón có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.