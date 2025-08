Hình ảnh Công an Sơn La oằn mình giúp dân giữa dòng lũ dữ

Đêm 31/7 đến sáng 1/8, tại Sơn La có mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Mã dâng cao, làm nhiều khu vực bị cô lập, nhà cửa, tài sản và chợ dân sinh chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.

Trong tình huống khẩn cấp, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai lực lượng gồm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an các xã, kịp thời đến các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân.

Nhiều người dân, tài sản đã được lực lượng Công an Sơn La hỗ trợ đến vị trí an toàn (Ảnh: Công an Sơn La).

Công an Sơn La oằn mình giữa dòng lũ dữ khẩn trương triển khai giải cứu, đưa các hộ dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn (Ảnh: Công an Sơn La).

Gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La vượt dòng nước chảy xiết tiếp cận, giải cứu 6 người dân bị mắc kẹt tại xã Chiềng Khương (Ảnh: Công an Sơn La).

Công an tỉnh Sơn La đã hỗ trợ, sơ tán tài sản cho 25 hộ dân đến nơi an toàn (Ảnh: Công an Sơn La).

Công tác ứng cứu, di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn được Công an Sơn La triển khai nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối (Ảnh: Công an Sơn La).

Sau khi lũ rút, sáng sớm 2/8, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân, nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: CTV).

Nhiều tuyến đường trung tâm ở xã Sông Mã ngổn ngang bùn đất, rác thải sau lũ được các chiến sĩ Cảnh sát giao thông khẩn trương dọn dẹp (Ảnh: CTV).

Ngày 2/8, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã thường trực chiến đấu, triển khai lực lượng cứu hộ cứu nạn trong trận lũ lịch sử trên địa bàn (Ảnh: CTV).

Theo thống kê ban đầu, trận lũ khiến hơn 850 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà bị lũ cuốn trôi, hơn 60 hộ phải di dời khẩn cấp.

Xã Sông Mã là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ khi có hơn 400 hộ bị ảnh hưởng, mạng lưới điện, thông tin liên lạc và giao thông gián đoạn nghiêm trọng.