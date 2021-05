Hội An xử phạt du khách không đeo khẩu trang khi tham quan phố cổ

Dân trí TP Hội An chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát và xử lý du khách, người dân không đeo khẩu trang khi tham quan và đến địa điểm công cộng.

Sáng 30/4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết, địa phương đã tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Du khách tham quan phố cổ Hội An không mang khẩu trang sẽ bị xử phạt hành chính.

Theo đó, UBND TP Hội An chỉ đạo dừng chương trình phát thưởng cuộc thi ảnh và video vào tối nay (30/4), dừng hoạt động trung tâm bóng đá cộng đồng tại sân vận động Hội An, UBND phường Thanh Hà dừng giải cờ tướng ở công viên Đất Nung.

Ngoài ra, các địa phương và ngành dừng tất cả các hoạt động lễ hội, giải đấu... tập trung đông người. Phòng Văn hóa thông tin Hội An thường xuyên cập nhật tình hình sẵn sàng tham mưu, tiếp tục nâng mức dừng các hình thức tập trung đông người khác.

Cano nào không có bình sát khuẩn, hành khách không đeo khẩu trang thì không ký lệnh xuất bến đưa khách tham quan Cù Lao Chàm. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, thành phố Hội An đề nghị công an chỉ đạo triển khai ngay lực lượng phối hợp với phường Minh An quyết liệt xử lý các trường hợp du khách không đeo khẩu trang khi tham quan khu phố cổ, điểm tham quan. Với những du khách không chấp hành sẽ xử phạt hành chính.

Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, dịp lễ 30/4-1/5 được nghỉ 4 ngày, nên lượng du khách đến tham quan đảo Cù Lao Chàm tăng vọt nên đã chỉ đạo các đồn biên phòng, UBND phường Cửa Đại, UBND xã Tân Hiệp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các đơn vị phải thông báo cho các doanh nghiệp vận chuyển, lữ hành, du khách, nhân viên phục vụ, bà con buôn bán tại khu vực cảng và các điểm tham quan thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn sát trùng tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách an toàn (trên 2m) khi tham quan và sinh hoạt.

"Hiện thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đang có mặt tại bến cảng Cửa Đại để kiểm tra cano nào không có bình sát khuẩn, hành khách không đeo khẩu trang thì không ký lệnh xuất bến đưa khách tham quan Cù Lao Chàm" - ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Công Bính