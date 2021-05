Quảng Nam cấp bách kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19

Dân trí Chiều 29/4, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam đã khẩn cấp triển khai họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương để phối hợp thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, nhất là trong và sau dịp lễ 30/4-1/5.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam chốt chặn khu vực biên giới với Lào để kiểm soát người xuất nhập cảnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, tình hình dịch bệnh hiện diễn biến phức tạp. Nhiều quốc gia ghi nhận ca mắc tăng trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, trong đó một số quốc gia có đường biên giới với Việt Nam có ca nhiễm tăng cao trong thời gian gần đây như Campuchia, Lào và Thái Lan.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Quảng Nam chưa ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong nước. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến người dân dễ sinh tâm lý lơ là, chủ quan; đặc biệt là việc tụ tập đông người, không đeo khẩu trang. Tới đây là kỳ nghỉ lễ dài ngày và nghỉ hè, thời điểm người dân đi du lịch, di chuyển và tập trung đông người nên nguy cơ lây nhiễm rất lớn.

Du khách đến du lịch Hội An phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiêm vắc xin ngừa Covid-19 gần 2.000 người trên toàn tỉnh và đang tiếp tục tiêm ngừa cho các đối tượng ưu tiên trong thời gian tới. Và việc xuất hiện tâm lý chủ quan khi có vắc xin cũng là lý do dễ xuất hiện dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An thông tin, hiện tại lượng khách du lịch đổ về Hội An bắt đầu đông. Nhiều khách sạn đã có lượng khách lưu trú từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ. Do đó, khả năng thời gian tới Hội An sẽ là địa phương có số người tập trung cao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội An đã kích hoạt lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các xã, phường; tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K; đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách đeo khẩu trang khi tham quan du lịch; xây dựng lại các tổ giám sát cộng đồng; rà soát, chuẩn bị các khu cách ly...

Lãnh đạo TP Hội An đề nghị UBND tỉnh có quyết định đối với các hoạt động kích cầu du lịch trong thời gian tới cũng như tạm dừng việc triển khai các khu cách ly có thu phí trên địa bàn.

Cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đồn biên phòng trên tuyến biên giới 2 huyện Nam Giang (tiếp giáp với huyện Đăk Chưng) và huyện Tây Giang (tiếp giáp với huyện Kà Lùm, tỉnh Sê Kông, Lào) phối hợp với lực lượng công an, dân quân duy trì 21 tổ chốt chặn ở các đường mòn, lối mở.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động các trục đường biên giới, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào khu vực biên giới và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai trực 100% quân số bảo vệ dịp lễ 30/4-1/5 và phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục tăng cường lực lượng từ cơ quan bộ chỉ huy và các đồn biên phòng tuyến biển lên biên giới tham gia chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở VH-TT&DL, các địa phương liên quan căn cứ năng lực tiếp nhận cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh đối với người nhập cảnh Việt Nam. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, tuyệt đối không để lây nhiễm trong cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng.

Các cơ sở được chỉ định điều trị Covid-19 chuẩn bị phương án sẵn sàng điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 khi dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng và tại các khu cách ly y tế tập trung, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, các khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, bến tàu, sân bay, nơi tụ tập đông người... ngay sau kỳ nghỉ lễ để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương không lơ là, chủ quan nhưng không quá hoang mang lo lắng. Tiếp tục duy trì, kiện toàn, nâng cao hơn nữa tổ giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Các địa phương thường xuyên thực hiện rà soát, tự đánh giá các biện pháp phòng chống dịch, các tiêu chí an toàn Covid-19 đối với các cơ sở y tế, khách sạn, trường học, chợ, siêu thị, phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp… Tạm dừng các hoạt động kích cầu du lịch.

"Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các địa phương, ban, ngành và người dân cần kiên trì 5 nguyên tắc phòng, chống dịch, bao gồm: Ngăn chặn, Phát hiện, Truy vết, Cách ly, Khoanh vùng - Dập dịch, Điều trị hiệu quả; thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng, chống dịch..." - UBND tỉnh Quảng Nam khuyến nghị.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trong dịp lễ 30/4-1/5; hạn chế tập trung đông người tại các địa điểm du lịch, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ; không tổ chức các sự kiện chào mừng như bắn pháo hoa…

Yêu cầu người dân đeo khẩu trang và có biện pháp nhắc nhở người dân tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không tập trung đông người, tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế…

Công Bính