Hội An chằng chống di tích, bảo vệ bờ biển trước siêu bão Noru

Ngày 25/9, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các tổ quản lý di tích cắt cử lực lượng chằng chống, bảo vệ di tích hàng trăm năm tuổi trước khi bão Noru có thể đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Di tích Chùa Cầu - TP Hội An đã được chằng chống trước khi siêu bão Noru (Ảnh: Ngô Linh).

Tại Chùa Cầu - di tích được xem là biểu tượng của đô thị cổ Hội An xuyên suốt 4 thế kỷ qua - đã được chằng chống cẩn thận, gia cố ở một số vị trí có dấu hiệu xuống cấp nặng.

Ở ven biển Cửa Đại (TP Hội An), nơi thường xuyên bị tàn phá nặng nề sau mỗi đợt mưa bão, công tác chằng chống nhà cửa, gia cố bờ biển và di dời đồ đạc đang được người dân khẩn trương triển khai.

Các tàu thuyền cũng đã được lai dắt vào nơi an toàn. Từ chiều 25/9, TP Hội An bắt đầu tạm cấm biển (Ảnh: Ngô Linh).

Bên cạnh đó, các nhân viên nhà hàng, resort ven biển Cửa Đại đã bắt đầu thu dọn chòi tranh, ghế nằm, những dụng cụ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho du khách tắm biển, đưa vào khu vực an toàn nhằm tránh sự tàn phá của gió bão.

Ngoài ra, các tàu thuyền, ca nô đã chạy vào bến Cửa Đại neo đậu an toàn và một số người dân tháo dỡ các thiết bị máy móc, áo phao trên các tàu ca nô, bảo quản tài sản.

Người dân ven biển TP Hội An khẩn trương ứng phó bão Noru (Video: Ngô Linh).

Ông Nguyễn Văn Hưng (chủ nhà hàng tại bãi biển Cửa Đại, TP Hội An) cho biết công việc chằng chống, gia cố lại nhà hàng đã được ông triển khai từ hai ngày nay, khi biết Hội An có thể nằm trong tâm bão Noru. Sáng nay, ông cũng đã đóng cửa nhà hàng, từ chối tiếp khách nhằm đảm bảo an toàn.

"Mỗi khi mùa mưa bão đến là lại lo, mất ăn mất ngủ, sợ nhất là sạt lở bờ biển. Hiện việc gia cố nhà hàng của tôi đã cơ bản hoàn thành, giờ chỉ hy vọng bão giảm cấp độ không ảnh hưởng lớn khi vào đất liền", ông Hưng lo lắng nói.

Người dân khẩn trương gia cố, chằng chống nhà cửa (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch phường Cửa Đại, TP Hội An - cho biết sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 4, chính quyền địa phương đã thông báo đến người dân, các chủ nhà hàng, khách sạn và resort ở dọc ven biển Cửa Đại thu dọn đồ đạc đem vào nơi an toàn, đồng thời chằng chống lại nhà cửa, chòi tranh, đảm bảo an toàn.

"Về phương án sơ tán những hộ dân ở các vùng trũng thấp ở địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão số 4 rồi mới lên kế hoạch. Hiện tại, thời tiết ở địa phương không có mưa và biển động mạnh", ông Sỹ thông tin thêm.

Các nhà dân, nhà hàng, resort ven biển TP Hội An đã được thông báo khẩn trương ứng phó bão số 4 (Ảnh: Ngô Linh).

Để chủ động ứng phó cơn bão số 4, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết ngày 25/9, chính quyền TP Hội An đã tổ chức cuộc họp về triển khai ứng phó với cơn bão số 4 và lên kế hoạch sơ tán dân nếu bão số 4 đổ vào đất liền vào trúng tâm bão ở địa phương.

Trước đó, chiều 24/9, TP Hội An cũng đã đưa toàn bộ du khách từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền và tạm dừng ca nô đón khách cho đến khi có thông báo mới.

Theo ông Võ Văn Tam, năm ngoái cửa hàng của vợ chồng ông bị gió thổi bay tôn, sóng biển đánh cao làm hư hại đồ đạc, nên năm nay quyết định mang về nhà cất (Ảnh: Ngô Linh).

Các công nhân đang khẩn trương gia cố đê kè tại bờ biển Cửa Đại (Ảnh: Ngô Linh).