Hỏa hoạn thiêu rụi hai căn nhà trong đêm, một người tử vong

Ngày 10/8, đại diện UBND xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy 2 căn nhà, một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h30 ngày 9/8, người dân phát hiện nhà của anh A.L. (SN 2006, trú tại thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút) bốc cháy nên hô hoán hàng xóm đến dập lửa.

Hai căn nhà bị cháy trong đêm (Ảnh: Chí Anh).

Tuy nhiên, nhà của anh L. được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bùng phát mạnh rồi tiếp tục cháy lan sang nhà sát bên của bà Y Sôi (60 tuổi, mẹ ruột của anh L.).

Trong 2 căn nhà lúc này có bà Y Sôi, anh L. và 2 cháu nhỏ khác đang nằm ngủ. Nhờ sự giúp đỡ của người dân, bà Y Sôi cùng 2 cháu được cứu ra ngoài an toàn.

Anh L. bị kẹt trong nhà dẫn đến tử vong. Toàn bộ tài sản trong nhà gồm 70 bao lúa, đồ đạc của gia đình bị ngọn lửa thiêu cháy.

Theo đại diện UBND xã Măng Bút, khi nắm được thông tin, chính quyền đã có mặt tại hiện trường để giúp gia đình khắc phục hậu quả. UBND xã Măng Bút đã động viên và hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Công an xã Măng Bút đang phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ cháy.