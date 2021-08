Hòa Bình tiếp tục giãn cách xã hội huyện giáp ranh Hà Nội

Dân trí Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội, tỉnh Hòa Bình tiếp tục giãn cách xã hội huyện Lương Sơn - là địa bàn giáp ranh với thủ đô - đến ngày 26/8.

Ngày 11/8, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng Công an kiểm tra các phương tiện ra vào huyện Lương Sơn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Đàm Quang).

Công điện của UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ, sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội huyện Lương Sơn nhằm phòng chống dịch Covid-19, đến nay địa phương này đã cơ bản kiểm soát được tình hình, không xuất hiện ca nhiễm mới SAR-CoV-2 trên địa bàn.

Người dân chấp hành thực hiện nghiêm quy định giãn cách theo tinh thần "ai ở đâu ở đấy"; thực hiện tốt việc kiểm soát người ra, vào địa bàn, áp dụng hình thức cách ly tập trung đối với những người trở về từ vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế; tiếp tục triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4.

Các công ty, doanh nghiệp đủ điều kiện về phòng chống dịch vẫn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất; việc đáp ứng các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân được đảm bảo.

Chốt kiểm soát người và phương tiện từ Hà Nội đến tỉnh Hòa Bình qua huyện Lương Sơn hoạt động 24/24h những ngày qua (Ảnh: Đàm Quang).

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trong cả nước vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm, đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa rõ nguồn lây, các ca nhiễm nằm dàn trải, có hầu hết ở các quận, huyện thuộc TP Hà Nội, trong đó có những huyện nằm giáp ranh với huyện Lương Sơn.

Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn theo Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh đến 18h ngày 26/8/2021 để phòng chống dịch Covid-19.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, trưởng các ngành; Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi quản lý, chủ động các phương án tổ chức thực hiện bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của huyện, của tỉnh, mất ổn định thị trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hoang mang trong dư luận.

Đồng thời, đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân trên địa bàn huyện, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc; đồng thời, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, sức khỏe, tinh thần cho nhân dân ở mọi lúc, mọi nơi khi cần thiết, đảm bảo công tác an sinh xã hội, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thái Bá