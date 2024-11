HĐND TPHCM xem xét việc thử nghiệm có kiểm soát ở Khu Công nghệ cao

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM vừa thông tin về kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc sáng 14/11.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND sẽ xem xét các tờ trình của UBND TPHCM đối với một số nội dung về chính sách, kế hoạch đầu tư công, các khoản chi thường xuyên của địa phương. Dự kiến, kỳ họp cũng có nội dung liên quan công tác nhân sự của thành phố.

Một trong số những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp lần này là tờ trình về quy định các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi Khu Công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn. Đây là một cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng tại TPHCM theo Nghị quyết 98.

HĐND TPHCM sẽ xem xét các tờ trình liên quan đến chính sách, dân sinh (Ảnh: Q.Huy).

Nghị quyết 98 của Quốc hội đã quy định, trong hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn TPHCM được thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới.

Các đại biểu cũng xem xét tờ trình về quy định các lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập phát sinh trên địa bàn được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu được thông qua, TPHCM dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 50 tỷ đồng/năm để hỗ trợ lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Một số nội dung đáng chú ý khác tại kỳ họp là tờ trình hỗ trợ cho hộ gia đình có liên quan đến việc thay đổi tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021-2025; tờ trình hỗ trợ kinh phí cho Công an TPHCM mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố, mua sắm phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Kỳ họp cũng dự kiến bãi bỏ Nghị quyết số 12/2019 của HĐND TPHCM ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn. Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.