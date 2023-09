Trong các ngày 25-27/9, toàn tỉnh Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to trong đêm 26/9 và rạng sáng 27/9. Lượng mưa đo được 200-350mm, có nơi hơn 350mm. Lũ trên các sông ở Nghệ An đang lên.

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ (Video: Minh Thanh).

Thống kê ban đầu của ngành chức năng, toàn tỉnh Nghệ An có 1.600 căn nhà bị ngập trong nước. Mưa lũ khiến nhiều địa phương với hàng nghìn người dân bị cô lập, chia cắt. Tại huyện Kỳ Sơn, hơn 130 người phải di dời.

Huyện Quế Phong bị ngập nặng do mưa lũ những ngày qua (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trâu của người dân tại huyện Quỳ Châu bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: Lê Oanh).

Mực nước dâng cao, hồ thủy điện Bản Vẽ đã phải xả lũ. Đến 15h ngày 27/9, nhiều nhà máy thủy điện cũng tiến hành vận hành điều tiết mực nước.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, các tuyến quốc lộ có 22 vị trí ngập; 23 vị trí sạt lở.

Quốc lộ 48A đoạn qua địa bàn huyện Quế Phong bị ngập nặng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nước các sông, suối dâng cao đã khiến hơn 1.500ha lúa bị ngập; các loại cây hoa màu khác bị thiệt hại hơn 3.000ha; gần 2.400 con gia súc, gia cầm chết, bị nước cuốn trôi...